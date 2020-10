Protest online al membrilor USR PLUS fata de eliminarea lui Vlad Teohari de pe listele candidatilor la alegerile parlamentare

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Azi, 7 octombrie, la ora 14:00, ora Romaniei, in Bucuresti, Sector 1, la Casa Presei Libere, in locul in care si-a depus si Nicusor Dan candidatura, Alianta USRPLUS va depune Listele la Biroul Electoral de Circumscriptie pentru cetatenii cu domiciliul si resedinta in afara tarii, adica inclusiv semnaturile stranse si de Vlad Teohari, dar fara sa contina candidatura lui perfect legala si statutara.Pentru ca diaspora este raspandita in toate lumea va propunem sa il sprijiniti printr-un protest online, la ora 14:00, ora Romaniei, in tricoul cu #farapenali, de un minut la voi pe profil/pagina printr-o postare cu voi alaturi de mesajul vostru pentru Echipa Dan Barna care i-a invalidat candidatura fara drept de aparare! #JeSuisVlad", se arata intr-o postare prin care este organizat protestul online.Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare a fost invalidata luni, 5 octombrie, de Biroul National al partidului USR, in urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj. Teohari este acuzat ca s-a manifestat public, anul trecut, impotriva unei decizii interne a partidului si ca in acest mod ar fi adus prejudicii de imagine.Vlad Teohari a semnat anul trecut o scrisoare deschisa initial de Mihai Gotiu in care peste 100 de membri USR reclamau executiile din partid . Demersul fusese determinat de excluderea Olimpiei Ardelean ca urmare unei postari de pe contul ei personal de Facebook , in care sesiza nereguli din cadrul organizatiei judetene Ilfov. In acest sens, Comisia de arbitraj a USR il acuza pe Teohari ca s-a manifestat public impotriva unei decizii interne a partidului si ca in acest mod ar fi adus prejudicii de imagine."De retinut faptul ca, raportat la materialul probator administrat in prezenta cauza, prin semnarea unei scrisori publice, scrisoare care a si fost prezentata in cadrul presei nationale, alaturi de alte persoane, candidatul Vlad-Mihai Teohari, pe de o parte a criticat o decizie interna USR, iar pe de alta parte a manifestat o pozitie publica, tocmai in contra unei decizii interne.Mai retine Comisia si aceea ca respectiva decizie de BN (excluderea Olimpiei Ardelean), nu era o decizie definitiva, aceasta fiind supusa arbitrajului intern. Candidatul Vlad-Mihai Teohari, nu doar ca a criticat astfel o decizie interna, dar in mod indirect aceasta actiune a dansului poate fi retinuta si ca un element de presiune asupra Comisiei Nationale de Arbitraj a USR inspre o anume directie de solutionare a cauzei", se arata in decizia Comisiei de arbitraj a USR, publicata de Adevarul.