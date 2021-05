Reactia lui Dan Barna la motiunea de cenzura anuntata de PSD: Iar vom auzi discursuri sforaitoare

Dan Barna a vorbit, miercuri, despre motiunea de cenzura pe care PSD a anuntat ca o depune in 14 iunie."O vad ca un exercitiu de folosit instrumentele parlamentare de catre opozitie . Vom auzi iarasi discursuri sforaitoare dinspre PSD", a afirmat Dan Barna, la Parlament.El a adaugat ca nu are "nicio ingrijorare" in aceasta privinta.Viceprim-ministrul a afirmat ca miercuri, in plenul Parlamentului, premierul Florin Citu a prezentat "o sinteza" a Planului National de Redresare si Rezilienta, subliniind ca reprezentantii PSD au avut ocazia sa consulte programul "in extenso"."Este o sinteza pe care premierul a transmis-o si a prezentat-o Parlamentului. De altfel, au avut loc la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, colegii de la PSD au putut sa consulte programul in extenso, au vazut ce contine, alocarile pe fiecare domeniu, au existat aceste consultari, cum, de altfel, ele exista de multe luni de zile si in cadrul coalitiei. La nivel politic se cunosc marea majoritate a detaliilor cuprinse in program. Ca dovada a fost si decizia premierului de a prezenta doar liniile principale ale acestui program. Un program care... urmaream interventiile domnului Ciolacu care vorbea de viziune. Cum sa spui ca nu exista viziune in programul Romaniei, cand este pentru prima data cand infrastructura devine cu adevarat o prioritate asumata nu doar declarativ, ci si prin sumele alocate?", a afirmat Dan Barna.