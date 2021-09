Robert Sighiartău, despre împăcarea cu USR PLUS: „Vom rediscuta configurația ministerelor”. Reacția lui Dan Barna

Rareș Bogdan, același mesaj războinic

Dan Barna: Asta nu se va întâmpla niciodată

„Vom rediscuta configurația ministerelor și ministerele pe care le va avea fiecare. Și eu și marea majoritate a liberalilor suntem extrem de nemulțumiți de modul în care au fost negociate în decembrie. Există oameni pregătiți, mai eficienți decât cei de la USR PLUS astfel încât România să se dezvolte accelerat”, a declarat Robert Sighiartău la Digi24.El a precizat că există comunicare cu cei din USR PLUS și a subliniat că „va exista o împăcare”.„Va trebuie să existe o reconfigurare a coaliției. Noi, cei din PNL, dar și oamenii s-au săturat de scandal pe scena politică”. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sâmbătă, 11 septembrie , că cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere dacă se întorc în Guvern, pentru că trebuie să plătească pentru criza pe care au provocat-o.„Le oferim celor din USR PLUS sansa sa se recredibilizeze, sa se reintoarca. Sigur, nu vor mai primi la fel de multe ministere, dar vor primi 3-4 minister si pot continua munca pentru cetateni. Nu le mai dam 5 ministere, cu siguranta. Cand fugi si abandonezi cand cresc preturile la energie, cand trebuie sa semnezi PNRR, cand incepe scoala , si tu fugi de la guvernare si te porti iresponsabil, te aliezi cu AUR, pentru greseala facuta si neajunsurile create si criza politica pe care au generat-o, e necesar sa plateasca”, a declarat Rareș Bogdan la Antena 3.Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Botoşani, că "încă sunt oameni în echipa premierului Florin Cîţu care par să nu fi înţeles ceea ce tocmai li s-a întâmplat". Afirmatia vine dupa ce prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sâmbătă, la Antena 3, că cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere dacă se întorc în guvern, pentru că trebuie să plătească pentru criza pe care au provocat-o.El a precizat că USR PLUS nu îşi va cere niciodată scuze pentru actuala criză politică din România, subliniind că partidul din care face parte este cel care "îşi respectă cuvântul"."Încă sunt oameni în echipa premierului Florin Cîţu care par să nu fi înţeles ceea ce tocmai li s-a întâmplat şi cred în continuare că nu USR PLUS este cel care ar trebui să îşi ceară scuze pentru că îşi respectă cuvântul. Asta nu se va întâmpla niciodată", a afirmat Barna.Acesta a adăugat că USR PLUS "încearcă să aducă interesele cetăţenilor ca miză reală în coaliţie şi mai puţin obligativitatea de a satisface electoratul de partid".