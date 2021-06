"Tunul Romexpo", sursa unei noi tensiuni intre PNL si USR-PLUS

Legea a fost atacata la CCR

Barna atata spiritele din coalitie

Proiectul de lege a fost facut la initiativa PMP si a trecut tacit de Senat , pentru ca mai apoi sa ajunga la Camera Deputatilor unde a fost votat atat de PSD cat si de PNL . Concret, legea prevede in esenta trecerea gratuita a terenului de peste 40 de hectare pe care se afla Complexul Expozitional Romexpo din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.Pe terenul respectiv ar urma sa se construiasca cel mai mare proiect imobiliar din Romania, dezvoltat de omul de afaceri Iulian Dascalu si Camera de Comert. Investitia ar include un centru de conferinte si congrese, 14 turnuri de birouri, Muzeul de Istorie Monetara, cel mai mare oceanarium din tara si un hotel de cinci stele.In septembrie 2020, dupa ce legea a trecut de votul din Parlament, USR si UDMR au contestat la CCR initiativa, precizand ca statul ar trebui sa primeasca un pret corect pentru terenul de la Romexpo."Noi ceea ce am spus e ca ar trebui valorifica transparent, prin licitatie in piata, una competitiva, in care statul sa primeasca pretul cel mai corect, care sa fie rezultatul dintre cerere si oferta. Nu credem ca proprietatea statului trebuie luata in deradere de maniera aceasta", preciza la acea data deputatul USR Cristina Pruna.Cu toate astea, judecatorii CCR au spus ca adoptarea legii a fost constitutionala, iar mai apoi actul normativ a ajuns la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Seful statului nu a fost insa de acord cu prevederile din lege si a trimis-o inapoi la Parlament pentru a fi rediscutata. De atunci, legea a ramas la sertar.Co-presedintele Dan Barna a reamintit marti seara, 8 iunie, despre proiectul "tunului Romexpo" si a subliniat ca statul roman trebuie sa-si schimbe politica de a oferi imobile gratuit, si sa isi administreze activele astfel incat acestea sa produca resurse."Este o practica invechita a statului roman si mereu reluata, de a avea anumite active - imobile sau terenuri - acordate cu titlu de folosinta gratuita sau conseciune diverselor institutii, organizatii si dupa niste ani de zile oferirea in mod gratuit a acestor active. In momentul de fata, cand tema importanta pentru Romania este cum facem reforma pensiilor, cum realizam un fond prin care sa reusim sa generam resursele economice prin care sa echilibram si sa facem sustenabil sistemul de pensii, actuala initiativa din Parlament prin care vorbim de oferirea cu titlu gratuit a unui imobil in nordul Bucurestiului, la Romexpo, pentru o suma de 3-4 sute de milioane, fara niciun fel de licitatie, la pretul doar de lista este o initiativa care nu poate fi sustinuta", a declarat Dan Barna la finalul sedintei conducerii USR-PLUS