USR l-ar vrea pe Dan Barna la sefia Camerei Deputatilor sau in functia de vicepremier. Partidul nu exclude nici sefia Senatului

Formatiunea nu exclude nici sefia Senatului pe care sa o preia actualul lider al senatorilor USR Radu Mihail. Alianta USR-PLUS nu este prea multumita de ideea sa aiba doar 5-6 ministere in viitorul Executiv si va insista sa aiba cel putin un minister avizator - Justitie, Finante, Fonduri Europene sau Dezvoltare.Sefia Camerei Deputatilor pentru Dan Barna ar fi motivata de a avea o buna reprezentare in Parlament, proportionala cu mandatele in noul Legislativ, au adaugat sursele citate. Este avut in vedere si scenariul ca USR-PLUS sa aiba sefia Senatului in persoana lui Radu Mihail, iar Dan Barna sa fie vicepremier.Alianta va incerca la negocieri sa insiste pentru varianta Dacian Ciolos premier , lucru pe care l-au validat in forurile statutare ale celor doua partide. PNL a validat in BPN de miercuri seara ca Ludovic Orban sa fie sustinut la sefia Camerei Deputatilor, iar Florin Citu sa fie propunerea de prim-ministru care va fi inaintata la consultarile de la Cotroceni.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan declara miercuri ca vor fi maximum 18 ministere in viitorul Guvern, iar PNL va propune la negocierile cu USR-PLUS si UDMR sa mearga pe procentele obtinute la alegerile parlamentare si anume liberalii sa aiba 10 sau 11 ministri , Alianta sa aiba 5-6 ministri, iar Uniunea sa aiba doi ministri.Negocierile intre PNL, USR-PLUS si UDMR vor continua zilele urmatoare, joi dimineata fiind prima intalnire a liderilor celor trei formatiuni, iar la prima parte a intrevederii a participat si presedintele Klaus Iohannis Seful statului a invitat partidele parlamentare la consultari la Palatul Cotroceni in vederea desemnarii viitorului premier, luni 14 decembrie, a transmis joi Administratia Prezidentiala. Primul partid care va avea discutii cu seful statului este PSD , urmat de PNL, Alianta USR-PLUS, Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR ), UDMR si minoritatile nationale.