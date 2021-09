USR PLUS nu participă la ședința de guvern de miercuri seară. Ce spun Barna și Cioloș despre o eventuală moțiune de cenzură

Mai departe, Dan Barna a subliniat că proiectul Anghel Saligny este unul mult prea important pentru a fi pus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern, așa cum s-a întâmplat în dimineața aceasta.„Această coaliție conduce guvernul pentru a face politici publice. Chestiunea că ar fi vorba de o tehnicalitate, PNDL 3 nu e un program egal cu steagul orașului Covasna. Un program în care vorbim de 50 de mld din avuția României e un program care are nevoie de un acord al coaliției. Un program precum PNDL trebuie să fie adoptat în urma acodrului coaliției”, a adăugat Barna.Întrebat apoi ce părere are despre o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu, Dan Barna a reamintit declarația sa din urmă cu câteva ore: „Toate opțiunile sunt pe masă”.De cealaltă parte, Dacian Cioloș a explicat că în această seară va avea loc și o ședință de Birou Național în USR PLUS în care se va decide care e mandatul cu care formațiunea va merge mâine în ședința de coaliție.