Dan Barna intervine in scandalul gunoaielor de la Sectorul 1 si anunta ca USR-PLUS o sustine pe Clotilde Armand

"Cetatenii Sectorului 1 nu merita sa plateasca de cinci ori pretul gunoiului fata de marea majoritate a oraselor din tara, ca asa a dorit acum aproape 20 de ani domnul Chiliman. Trebuie sa schimbam aceste contracte prin care toata lumea vede ca se fura si se risipesc bani publici si se ridica din umeri. De aceea, Clotilde Armand are toata sustinerea ferma si neechivoca a USR-PLUS in aceasta lupta pe care o poarta, suntem alaturi de ea si vom continua sa fim in aceasta pozitie", a declarat luni, Dan Barna, intr-o conferinta de presa.Liderul USR a adaugat apoi ca USR-PLUS o sustine "complet" pe Clotilde Armand "Sustinerea pe care o are Clotilde Armand este una completa pentru ca alternativa este aceea ca cetatenii sa continue sa plateasca un pret nu de 1,2, 1,5, de cinci ori mai mare decat pretul gunoaielor in restul tarii", a explicat co-presedintele USR-PLUS.El a precizat ca obligatia prestatorului este de a continua furnizarea serviciilor de utilitati chiar in situatia existentei unor litigii, asa cum este situatia la Sectorul 1.Operatorul de salubritate Romprest a anuntat, sambata seara, ca va mobiliza imediat toate resursele alocate serviciului pentru golirea autospecialelor incarcate cu deseuri in statiile de sortare apartinand altor trei companii partenere. "Romprest va mobiliza imediat toate resursele alocate serviciului pentru ca, pe masura ce autospecialele se vor descarca la statia de sortare, sa intre in program de colectare a deseurilor care s-au acumulat in sector incepand cu data de 1 iunie 2021, data la care accesul la statiile de sortare agreate a fost interzis", a transmis firma de salubritate. Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a transmis, dupa ce Romprest a anuntat ca reia activitatea de salubrizare in sector, ca Primaria va depune plangeri penale pentru infractiunea de santaj actionarilor Romprest si va cere ridicarea licentei. De asemenea, va cere rezilierea contractului cu aceasta companie.La inceputul acestei luni operatorul de salubritate Romprest a anuntat, din nou, ca nu mai ridica gunoiul din Sectorul 1, conform primarului.Romprest acuza ca "in mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului si a prevederilor legale este discretionara"."Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, in perioada iulie-decembrie 2020, si plata discretionara a prestatiilor, respectiv jumatate din prestatia lunara a activitatilor de salubrizare stradala, in perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorica aferenta prestatiilor din anul 2020 si 24 milioane aferente prestatiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestatiile din anul 2020 inregistreaza depasiri ale termenelor de scadenta de peste 200 de zile", afirma compania.