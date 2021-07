Brana, despre blocajul din coaliție: ”Ne-am certat în van. Da, sunt foarte nervos. Vom deconta electoral”

S-a certat ”in van” pe tema desființării Secției Speciale

UDMR a respins noua variantă pentru desființarea Secției Speciale

„Niciunul din parteneri nu poate să facă agenda decât dacă suntem toţi de acord împreună. Deci oricine poate să blocheze. Ceea ce depinde de noi facem. Cetăţenii României au decis că România trebuie să fie condusă de o coaliţie de trei partide. Efectul este cel pe care îl vedem cu toţii – viteza de reforme e mult mai redusă.Nu e vorba de rea voinţă. E vorba de faptul că genul acesta de măsuri de transparenţă şi de limite ale ei sunt asumate de fiecare în măsura în care consideră. Dincolo de măsurile legislative pe care le-am promovat, exemplele personale sunt cele la care ne-am angajat. Este vorba de acceptarea faptului că într-o coaliţie de trei lucrurile merg mai greu decât într-o coaliţie de doi şi mai greu decât atunci când eşti guvern monocolor. Fix despre asta este vorba”, a afirmat Dan Barna, marţi la TVR 1.El a explicat că nu cred că îşi imagina cineva că România va dudui de reforme, atunci când în coaliţie ai trei partide - „unul conservator, unul cu chef mediu de a face reforme si unul reformator”.„Sunt lucruri pe care le vrea USR PLUS , pe care PNL le vrea într-o masură mai mică şi pe care UDMR nu le vrea. Din momentul în care ai trei saboţi cu trei viteze, rezultanta este una medie. Asta este realitatea. Vom deconta electoral. Nu cred că, în momentul în care s-a văzut rezultatul alegerilor, cineva îşi imagina că va fi o coaliţie de trei partide, unul conservator, unul cu chef mediu de a face reforme si unul reformator, va dudui România de reforme. Nu despre asta este vorba. Adică oamenii au înţeles foarte clar cum stăm. Luptăm, ducem agenda publică în Parlament şi în Guvern. Unele lucruri se întâmplă într-o viteză mai lentă, altele nu se întâmplă. Este realitatea acestei Românii”, a completat vicepremierul.Acesta a anunţat că este foarte nervos după şedinţa coaliţiei de marţi unde din nou s-a certat în van pe tema desfiinţării SIIJ.„Dacă preferi să rămâi deoparte, da o să decontăm electoral. Da, oamenii care vor să stea deoparte şi nu vor să facă politică, vom fi în această situaţie. Vor fi şi mai mulţi oameni în funcţii publice care nu au competenţă să conducă această ţară, pentru că cei care au competenţa necesară nu o fac. E foarte simplu.Colegii mei miniştri se chinuie şi fac eforturi să găsească oameni competenţi şi să nu pună numai personal de partid . Aşteptarea românilor să aibă o bună guvernare fără să se implice este degeaba. Cei care vor bună guvernare să vină în partide şi să se implice politic şi atunci avem cu toţii o şansă.Altfel o să ne luptăm cum fac eu şi colegii mei din USR PLUS, sunt puţin montat acuma că vin de la o şedinţă de coaliţie unde din nou m-am certat în van. Da, sunt foarte nervos. În măsura în care ne implicăm, avem o şansă să câştigăm o bună guvernare.Altfel ne chinuim. Unii se zbat. Sunt rezolvat de subiectul SIIJ, deşi colegul meu a prezentat o variantă care răspundea exact la temerile invocate, vedem că este de fapt un balet şi interesul nu este de a desfiinţa sau de a face paşi înainte. Şi asta cumva creează un sentiment de muncă în zadar, dar vom continua tocmai din faptul că o bucată de România a decis ca USR PLUS să fie în această guvernare şi să luptăm pentru aceste reforme”, a conchis Barna.Liderul USR, Dan Barna, a mai declarat că ministrul Justiției a venit cu o nouă variantă pentru desființarea Secției speciale în coaliție, dar UDMR a respins-o , Acesta este de părere că nu este acceptată nicio variantă pentru că nu există interes pentru desființarea SIIJ, de fapt, iar coaliția este într-un blocaj în această privință.„Ministrul justiției, după discuții cu colegii din PNL și UDMR, a mai găsit o variantă în care a propus încă o alternativă prin care să desființăm SIIJ, dar să existe o garanție – cerută de UDMR – asupra magistraților, astfel încât, dacă un magistrat anchetat consideră că procurorii ar putea să nu fie obiectivi să poată să ceară anchetarea într-o altă circumscripție teritorială.Am prezentat și această variantă. Cei de la UDMR au zis în primă fază că da, ar putea să fie de acord, este o garanție, după care astăzi ne-au spus că nu, nu sunt de acord, pentru că dânșii de fapt vor ca atribuția aceasta să nu fie la DNA. Ei vor ca DNA să nu aibă atribuții în această zonă, pentru că poziția este de a păstra o secție specială pentru magistrați, dintr-un raționament pe care mi-e greu să-l înțeleg”, a precizat liderul USR.Ministrul Justiţiei, Stelian Ion , a prezentat încă de vineri coaliţiei o propunere de amendament la proiectul de lege de desfiinţare a Secţiei Speciale (SIIJ) care prevede ca dosarele de corupţie privind magistraţii să treacă la DNA. Însă, pentru a fi înlăturat riscul unor posibile presiuni asupra judecătorilor, aceştia nu trebuie să poată fi anchetaţi de către procurorii de pe raza Curţii de Apel unde îşi desfăşoară activitatea