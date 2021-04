Augustin Zegrean, despre pretentia USRPLUS in negocierile tensionate cu PNL: "Se fac de ras daca scriu pe hartie asa ceva!"

Liderii coalitiei se intalnesc dupa ce luni seara, la finalul unei sedinte care a durat mai bine de 4 ore, nu au reusit sa ajunga la o intelegere.Mandatele cu care PNL si USRPLUS au mers la sedinta au fost ferme, potrivit liderilor implicati. Pe de o parte, PNL a anuntat ca nu va renunta la premierul Florin Citu si a cerut USRPLUS sa faca o propunere de ministru al Sanatatii "in cat mai scurt timp".De cealalta parte, USRPLUS a venit la negocieri cu propunerea ca pe viitor sa existe "reguli" privind schimbarea unui ministru. In plus, cei de la USRPLUS si-au reiterat pozitia privind schimbarea lui Florin Citu din fruntea Executivului.Barna le-ar fi spus celor prezenti la sedinta ca alianta mergea foarte bine cu Ludovic Orban premier . "Era un premier cu care te puteai intelege", ar fi spus Dan Barna la sedinta.Augustin Zegrean: Se fac de ras daca scriu asa ceva pe hartie!Contactat de Ziare.com, Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, spune ca cerinta USRPLUS, ca remanierile sa aiba loc "doar cu aprobarea liderilor de coalitie", nu este neconstitutionala, insa "ar fi o stirbire" a atributiilor premierului.Fostul judecator este de parere ca un astfel de amendament introdus in protocolul de guvernare "va impiedica actul guvernamental" si "ar avea de ce rade oamenii mai tarziu, dupa ce vor citi istoria"."Remanierea se face, constitutional, la propunerea premierului, de catre presedinte. Seful statului este cel care numeste si revoca, in caz de remaniere sau vacantare a postului, la propunerea primului ministru. O astfel de intelegere nu poate fi scrisa pe hartie. Se fac de ras daca scriu pe hartie asa ceva. Asta poate fi doar o intelegere intre ei, sa nu faca remanieri fara consultarea partidului. Insa, pana la urma, toata aceasta alianta a lor este un compromis pentru guvernare, sa poata supravietui guvernarea.Nu ar fi o problema de constitutionalitate, insa ar fi o stirbire a atributiilor primului ministru. Premierul va fi cu o mana amputata, daca se va ajunge la acest lucru. Daca el isi doreste sa fie prim-ministru in aceste conditii, Constitutia nu il impiedica. Nu stim sa se mai fi intamplat in istorie asa ceva, dar e posibil sa fi existat intelegeri ascunse. In general, protocoalele acestea de alianta nu prea se fac publice. E posibil sa fi fost, dar ar fi o ciuntire a atributiilor prim-ministrului.Pana la urma, ar insemna ca se pot face remanieri doar daca partidul respectiv isi da acordul. Este o problema care nu va duce la bine, va duce la rau. Va impiedica actul guvernamental. Ar avea de ce rade oamenii mai tarziu dupa ce vor citi istoria, daca se va ajune aici", a declarat pentru Ziare.com Augustin Zegrean.