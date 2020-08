Barna a anuntat ca USR nu va participa la votul privind motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban. "Romania nu are nevoie de circul PSD"

"Romania nu are nevoie de circul PSD. USR nu va participa la votul pentru motiunea de cenzura.Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intentionam sa o incurajam in niciun fel.Argumentul pentru instalarea actualului guvern a fost acela ca tara are nevoie de un executiv cu puteri depline care sa se lupte cu pandemia si criza generata de aceasta. La vremea aceea inclusiv PSD parea sa fie de acord . Ba, mai mult, parlamentarii PSD au votat pentru cabinetul Orban 3.Ce s-a schimbat relevant acum? Are Romania alte prioritati? Am scapat de Covid, duduie economia si e momentul sa ne jucam de-a criza politica? Noi suntem de parere ca nu.Mai e foarte putin pana la deschiderea oficiala a scolilor. Cum va contribui o criza politica la o mai buna organizare a anului scolar in conditii de pandemie?Numarul cazurilor de Covid-19 nu da nici el semne de scadere semnificativa. Crede PSD ca negocierile pentru un nou guvern vor speria virusul care va privi cu interes harjoana?Se pierd foarte multe locuri de munca din cauza pandemiei. Oare PSD crede ca intr-o tara cu guvern interimar increderea companiilor va creste brusc? Spera ca fara guvern vor veni brusc investitori care sa aduca bani in economia noastra, entuziasmati de perspectiva instabilitatii? Crede vreun strateg PSD ca vor scadea in ziua motiunii costurile de finantare ale statului? Vom lua imprumuturi mai ieftine pentru ca dl Ciolacu va merge la Cotroceni sa negocieze alta formula de cabinet?Maine voi fi in parlament pentru a spune public aceste adevaruri si de la tribuna, dar nu vom participa la votul unei motiunii care se joaca cu soarta Romaniei fiind inventata iresponsabil de PSD doar ca program de divertisment pentru invitatii la congresul proaspat incheiat", a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.