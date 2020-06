Barna afirma ca i-a cerut lui Iohannis sa sprijine proiectele de lege USR: DNA-ul Padurilor, desfiintarea Sectiei Speciale si problema pensiilor speciale

Ziare.

"I-am cerut astazi presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, sa sprijine mai multe proiecte ale USR aflate in diverse faze de adoptare: legea privind infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (), legea privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor, solutiile noastre privind rezolvarea problemei pensiilor speciale in conformitate cu ceea ce ne cer cetatenii.In discutia de la Cotroceni, am vorbit si despre alegerile locale din toamna, dar si despre prelungirea starii de alerta. I-am spus presedintelui ca, odata cu reluarea activitatilor economice, este foarte important ca parintii sa aiba cui lasa in grija copiii. De aceea este utila redeschiderea unitatilor de tip after-school, cresa sau gradinita din zona privata", a scris Barna pe Facebook El a mentionat ca presedintele i-a spus ca a cerut Guvernului sa tina seama de nevoia de repornire a economiei "in sensul renuntarii la acele restrictii care nu mai sunt in mod justificat necesare".