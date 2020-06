Barna: Fac apel la deputatii PSD si PNL sa nu blocheze predarea educatiei sexuale in scoli

Ziare.

"In tara cu cel mai mare numar de mame minore din Europa, PSD crede ca poate proteja copiii lipsindu-i de educatie sexuala. In tara cu cel mai mare numar de avorturi din Europa, sunt parlamentari care cred ca daca nu vorbesti despre un subiect, subiectul nu exista. Fac apel la deputatii PSD si PNL sa tina seama, in sedinta de astazi, de aceste tragedii si sa nu blocheze predarea educatiei sexuale in scoli", a scris liderul USR pe Facebook. El a mentionat ca, atata vreme cat programa scolara este alcatuita de oameni responsabili si calificati, se poate gasi un echilibru care sa tina seama de sensibilitatile parintilor si de binele societatii."Educatia sexuala este despre igiena, sanatate si recunoasterea pericolelor. Despre respectul fata de sexul opus. Despre bolile cu transmitere sexuala. Despre consimtamant. Despre mame minore. Nu este niciun pericol in a invata. Cata vreme programa scolara este alcatuita de oameni responsabili si calificati se poate gasi un echilibru care sa tina seama de sensibilitatile parintilor si de binele societatii", a aratat Barna.