Barna: In Strategia de Aparare a Tarii, coruptia devine un fenomen secundar. E ca si cum odata cu disparitia lui Dragnea toate problemele s-au rezolvat

"In mod inexplicabil, in Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, coruptia devine un fenomen secundar.E ca si cum o data cu disparitia lui Liviu Dragnea din prim-plan toate problemele s-au rezolvat. Nu s-au rezolvat. Simplul fapt ca acum la putere e PNL nu schimba cu nimic datele problemei. Romania inca n-a reparat dezastrul legislativ din justitie lasat in urma de regimul Dragnea", a scris, joi, pe Facebook, Dan Barna.Potrivit acestuia, "profiturile uriase obtinute din infractiuni inca n-au fost recuperate", iar "cazurile de mare coruptie anchetate de institutiile abilitate sunt tot mai putine"."Asta in timp ce zilnic aflam despre achizitii dubioase (care au loc chiar si in momente grele cum e aparitia unei pandemii), despre conducte de bani publici scursi catre clientela de partid si despre programe guvernamentale din care intotdeauna statul si romanii pierd. Coruptia ramane unul dintre principalele obstacole in calea dezvoltarii acestei tari. Refuzand sa vedem asta, refuzam realitatea", a mai scris Barna.