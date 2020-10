Barna: USR a atacat la CCR numirile facute la Consiliul Legislativ, separat de PNL

"Relatia cu PNL este in momentul de fata, din pacate - vedem urmarind ultimele declaratii dinspre PNL - este o relatie de campanie electorala explicita. Subiectul Iordache a fost clarificat foarte bine de colegii mei si o spun si aici sa nu fie niciun dubiu: niciun deputat USR nu a votat si nu va vota vreodata pentru Florin Iordache , nici macar la administrarea beciului unui bloc. (...)Lucrurile s-au clarificat, este foarte clar ca voturile acelea au venit din zona traseistilor PNL, aici nu este niciun fel de dubiu. (...) Am anuntat ieri ca atacam la CCR , pentru ca folosim toate resursele pe care legea ni le pune la dispozitie pentru a opri acest fapt abominabil democratic, indraznesc sa spun, si desi termenul pare ciudat si in momentul in care am anuntat lucrul acesta, am vazut ca si PNL-ul a preluat dupa doua ore acest mesaj, in incercarea de a recupera niste imagine. Si noi am depus ieri dupa-amiaza, a fost depusa cererea, vreau sa fiu foarte clar a fost depusa cererea de catre Grupul parlamentar USR. (...)", a explicat Dan Barna, intr-o conferinta de presa.Barna si-a exprimat speranta ca CCR sa admita cererea USR."Sper ca CCR sa admita cererea noastra si Florin Iordache sa nu ramana in aceasta sinecura pe care niste parlamentari au considerat cuvenit sa i-o ofere", a mai spus Barna.Dan Barna si-a depus candidatura pentru alegerile parlamentare, fiind primul pe lista USR Sibiu pentru Camera Deputatilor.