Reactia lui Dan Barna la numeroasele solicitari de a-si da demisia

Aflat in izolarea la domiciliu, dupa ce a fost confirmat cu COVID, Dan Barna le-a raspuns, intr-o conferinta de presa, la care a participat de la distanta:"Aceasta eterna nemultumire, aceasta dorinta eterna de mai bine si de rezultate mai bune este exact ceea ce a facut ca USR PLUS sa obtina rezultate absolut spectaculoase.Spun asta pentru ca in 2016, cand am intrat cu 8% aproape 9% in Parlament, ne doream cu totii si ne imaginam ca vom avea 16 - 20% de atunci la fiecare alegeri. Diferenta intre dorintele noastre si realitate s-a strans din ce in ce mai mult tocmai pentru ca am inceput sa ne maturizam", a spus Dan Barna la Europa FB Dacian Ciolos a fost mult mai categoric in privinta noii conduceri a USR PLUS, precizand ca va fi finalizat procesul de fuziune intre cele doua formatiuni, dupa care urmeaza sa fie organizat un congres Citeste si: