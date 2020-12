Ce oferta i-a facut Orban lui Barna pentru a debloca negocierile la Camera Deputatilor. Liderul USR a refuzat competitia deschisa

Orban a avansat ca solutie pentru iesirea din impas competitia libera pentru sefia Camerei Deputatilor, adica PNL si USR -PLUS sa aiba fiecare candidatul sau la votul din plen, iar cine intra in turul al doilea sa primeasca sustinerea celuilalt.Potrivit digi24 , in functie de rezultatul votului final de la Camera Deputatilor, celalalt partid care nu a castigat sa fie sustinut de parteneri, cu angajament scris, la votul pentru presedintia Senatului, fara sa mai fie competitie deschisa. Adica daca PNL ar castiga la votul de la Camera Deputatilor, ar sustine apoi la vot la Senat candidatul USR PLUS.Dan Barna a respins categoric aceasta propunere, avand in vedere ca un vot in plenul Camerei Deputatilor l-ar dezavantaja net, mai ales ca si cei de la PSD vor avea un candidat pentru aceeasi functie - in persoana lui Marcel Ciolacu , iar USR PLUS nu dispune de numarul necesar de deputati pentru a asigura intrarea lui intr-un al doilea tur de alegeri pentru functia dorita.Presedintele PNL le-ar fi spus liderilor USR ca functiile din Parlament trebuie negociate separat de cele din Guvern si ca daca PNL primeste postul de prim-ministru, USR PLUS si UDMR vor primi, simetric, cate o functie de vicepremier , asa cum s-a mai intamplat si in alte guverne de coalitie.UDMR nu a respins aceasta propunere, dar cei de la USR PLUS au insistat ca ei nu accepta alta varianta decat negocierea la pachet a celor trei functii de la varful puterii si ca daca PNL primeste postul de premier atunci ei trebuie sa aiba dreptul de a alege functia de la Camera Deputatilor.PNL, USR PLUS si UDMR au reusit sambata, in prima zi a negocierilor pentru formarea coalitiei de guvernare, sa cada de acord , de principiu, asupra impartirii comisiilor din Camera Deputatilor si a functiilor din Biroul Permanent.Acordul de principiu a fost ca liberalii sa isi adjudece sefia a sase comisii, USR sa primeasca patru comisii, UDMR - doua, iar minoritatile o comisie . Restul comisiilor din Camera Deputatilor vor reveni opozitiei, respectiv PSD si AUR . In ceea ce priveste functiile de la Senat, nu s-a ajuns la un consens, urmand ca negocierile sa fie continuate duminica.