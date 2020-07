Contre dure intre Ana Ciceala si presedintele USR, Dan Barna, pe unul dintre grupurile de Facebook destinate exclusiv membrilor

Intr-un mesaj pe grupul de Facebook Tribuna USR, grup care, potrivit unor surse din partid, nu este controlat de oamenii liderului Barna, Ana Ciceala a postat, aproape de miezul noptii, un mesaj dur la adresa presedintelui partidului ei, in contextul discutiilor si negocierilor pe tema candidaturii sale.In mesajul obtinut de Ziare.com Ciceala il acuza pe Barna ca ar fi transmis colegilor de partid ca ea a cerut functii administrative in schimbul renuntarii la candidatura pentru Sectorul 3. Mai exact functia de viceprimar la Sectorul 3.Ciceala afirma ca aceasta functie ar reveni, potrivit intelegerii USR-Plus, lui Vlad Voiculescu , fostul ministru al Sanatatii si actual lider al Plus, functie pe care nu ar fi cerut-o ci i s-ar fi propus si pe care ar fi refuzat-o explicit.Ciceala ar fi incercat sa raspunda acestei acuzatii pe acelasi grup de Facebook unde presedintele a lansat-o, respectiv "USR la guvernare", numai ca, fiind un grup controlat, potrivit unor surse ziare.com, de oameni fideli liderului Barna, raspunsul i-ar fi fost sters in repetate randuri, motiv pentru care l-a postat pe celalalt grup, "Tribuna USR".Iata mesajul Anei Ciceala de pe "Tribuna USR", postat la ora 23.54:"E ok. Din ceea ce fac ei gresit invatam noi sa facem bine. Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut si care ma sustin in continuare. Le multumesc celor care merg cu mine in strada si stau de vorba cu bucurestenii. Le multumesc in special celor care nu se descurajeaza vazand ce se intampla astazi in partid. USR-ul nu este gasca de troli care a acaparat comunicarea in partid. USR suntem noi. Suntem oamenii astia multi, seriosi, muncitori si civilizati, care nu avem mereu timp sa stam pe facebook si sa cenzuram opinii, care avem bunul simt sa ascultam si parerea celuilalt, care intelegem ca in politica scopul nu scuza niciodata mijloacele.In a doua parte a zilei mi-a fost semnalat un articol potrivit caruia Dan Barna ar fi spus jurnalistilor ca exista un acord prin care USR PLUS ar ceda candidatura la Primaria Sectorului 3 catre PNL. A trebuit sa raspund public si sa infirm acest scenariu pentru ca nu este adevarat. Am facut-o din respect fata de cei care m-au vazut in strada, din respect fata de toata echipa care a tras alaturi de mine zi de zi in ultimele luni. Iar ceea ce am spus este fix adevarul. Nu exista la ora actuala absolut niciun acord pentru Sectorul 3. Sau cel putin nu exista unul de care sa stiu. Au fost discutii, dar nu s-a stabilit nimic inca. Si il rog pe @ClaudiuNasui sa confirme sau sa infirme existenta unui astfel de acord.Apoi am citit pe grupurile interne ca sunt acuzata de Dan Barna ca as stiut despre acordul respectiv si ca as fi cerut functii la schimb. Am raspuns civilizat ca nu este adevarat. Am spus ca stiu despre discutii, dar ca nu stiu sa existe vreun acord. Iar povestea cu functia de viceprimar este ca la Radio Erevan: nu eu am cerut-o, ci mi s-a oferit. Si nu am acceptat-o, ci am refuzat. In scris, pe mail si whatsapp ca sa nu avem discutii. Ar fi fost oricum absurd sa o accept in conditiile in care, conform protocolului cu PLUS, functia de viceprimar ii revine lui Vlad Voiculescu.Insa mare surpriza si marea dezamagire au venit atunci cand am vazut ca raspunsul meu este sters de pe grupul intern USR la guvernare. Am postat si a doua oara. Si a treia si a patra oara. Apoi nu am mai putut posta deloc. Au incercat mai multi colegi, dar si postarile lor au fost sterse. Acuzatia lui Dan Barna la adresa mea a ramas. Raspunsul meu a fost sters. Mi s-a recomandat sa raspund in comentarii, dar am explicat ca in orice drept la replica vizibilitatea raspunsului trebuie sa fie pe masura vizibilitatii acuzatiei. Un raspuns ratacit intre sute de comentarii nu este un drept la replica. Iar aluzia ca as fi cerut functii la schimb este una grava care nu poate fi trecuta cu vederea.Nimic. Raspunsul meu a fost sters definitiv si nu a fost acceptat pe grupul respectiv, desi acolo a fost formulata acuzatia. Marturisesc ca doar PSD Gabriela Firea si Aurelian Badulescu mi-au mai facut asa ceva. Doar in sedintele CGMB mi-a fost taiat microfonul si nu mi s-a dat drept la replica. Nu ma asteptam sa se intample si in USR.Este o constatare trista, dar, cum spuneam, e ok. Mai invat ceva si din acest episod. La final de zi, multumirea mea este ca inca imi gasesc puterea sa merg mai departe. O fac pentru ca stiu ca nu sunt singura. Merg mai departe impreuna cu voi. Si va multumesc."Ziare.com ii va contacta, joi dimineata, pe cei doi protagonisti ai acestui nou scandal in USR, pentru a solicita detalii suplimentare si reactii.