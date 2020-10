Cum va deconta USR-PLUS izolarea celor mai notorii parlamentari. "Asistam la o preluare ostila a nucleului initial al partidului"

Demobilizarea propriului electorat

Nume importante din USR, precum Florina Presada, unul din cei mai activi deputati din actuala legislatura, Mihai Gotiu, cel mai activ parlamentar in functie, Emanuel Ungureanu, cel care a scos la iveala nenumarate cazuri de coruptie din sistemul de sanatate, sau Vlad Alexandrescu nu se mai regasesc pe locurile eligibile pentru alegerile parlamentare ale USR-PLUS.Acest fapt vine in urma unui proces intern de alegeri dur criticat de multi membri USR ca fiind nu doar nedemocratic, dar setat in asa fel astfel incat ar fi favorizat apropiatii actualului presedinte "E o incercare de preluare totala a puterii de catre gruparea lui Dan Barna, pentru ca Nicusor Dan si gruparea sa sa nu poata prelua cumva partidul, mai ales dupa victoria de la locale a acestuia din urma. Oamenii care erau intr-un fel sau altul considerati mai apropiati de Nicusor Dan au fost indepartati de catre gruparea Dan Barna de pe liste, de pe pozitii eligibile.Acest intreg scandal va afecta USR-PLUS pentru ca erau foarte multi oameni care declarau ca voteaza cu acest partid pentru ca ar reprezenta ceva nou in politica. Au realizat acum ca nu reprezinta acel ceva nou si ca, in principal, in momentul in care incepi sa faci politica la nivel inalt trebuie sa faci astfel de jocuri de culise pentru a supravietui. Nu e surpriza. Doar persoanele naive credeau ca in politica poti lucra fara. Nu se poate. Cred ca foarte multi dintre ei plecasera deja catre PNL , atrasi de presedintele Iohannis la alegerile prezidentiale, dintre cei care au votat USR la alegerile europarlamentare, si lucrul acesta s-a vazut in scorul obtinut la locale si probabil lucrul acesta va fi valabil si la alegerile parlamentare. PNL si USR-PLUS se bat pe acelasi electorat, nu au reusit sa rupa din electoratul PSD si nici vice-versa nu se va intampla", a declarat sociologul Vladimir Ionas.In opinia sociologului Mircea Kivu, costul electoral se va vedea sub forma unor organizatii dezbinate chiar in plina campanie electorala."Asistam aici la o preluare ostila. La o preluare a nucleului initial al partidului format in 2016 de gruparea reprezentata de fostii membri ai guvernului Ciolos. O parte din ei fiind in USR, cealalta in PLUS. Nu este atat o transformare ideologica, cat mai mult un curent de transformare in partid de cadre. Fara indoiala, efectele acestei lupte interne se vor vedea in aceste alegeri, in primul rand pentru ca dinamica interna a organizatiei va fi afectata, suntem deja in plina campanie electorala si organizatia este macinata de lupte interne. Pe de alta parte, vorbim de niste parlamentari care si-au demonstrat eficienta, fiecare din ei poate sa spuna uite am facut asta si asta, si care au fost inlocuiti de pe aceste liste cu oameni despre care electoratul nu stie aproape nimic. Lucrul acesta sigur ca va conta pentru electorat, pentru ca oamenii astia, cum sunt Gotiu, Presada, Alexandrescu sunt oameni care deja aveau o notorietate, aveau sustinatorii lor in afara partidului. Oamenii astia vor fi probabil demobilizati", este de parere sociologul Mircea Kivu.Elena Calistru, presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens, este de parere ca acest intreg episod loveste in principala idee/valoare pe care USR a promovat-o in propria imagine, aceea ca este un partid altfel, riscand astfel o demobilizare a propriului electorat."Uneori ipocrizia deranjeaza mai mult decat ticalosia. Sigur, multa lume avea asteptari mai mari de la USR, dar foarte multi, in multimea carora ma includ si eu, aveam niste pretentii mai mari fata de procesul in sine, de felul in care se face politica. Asta a fost principalul lucru pe care l-am auzit in toti acesti ani la ei: noi suntem altfel, acum aveti cu cine. Cumva, in discursul lor, accentul nu a fost pus mereu pe X sau Y ca indivizi, ci X si Y ca oameni care vor sa faca altfel de politica. Si din punctul asta de vedere este ciudat ca au pus in fata o procedura de selectie care in mod clar nu este respectata. Nu e nicio rusine sa iti asumi politic ca faci niste liste intr-un fel sau altul, "noi leadearshipul de acum al partidului credem ca primele locuri ar trebui sa arate in felul urmator, si vom duce consecintele electorale pe zona aceasta". Problema este, daca ne uitam la modul in care cetatenii se raporteaza la politic, ca riscam sa hranim prin genul acesta de comportamente si de deziluzii o si mai mare apatie in randul cetatenilor. Foarte des am auzit acum reactii de genul: deci, sunt toti la fel, toti sunt cu aceleasi apucaturi, si asa mai departe.Un partid politic cred ca isi poate asuma costul electoral ce vine la pachet cu a pune un om mai putin competent in deschiderea listei, un om mai putin loial sefului de partid pe un loc eligibil, insa e foarte important sa nu te joci cu procesul, cu felul in care te prezinti in fata cetatenilor, pentru ca practic normalizezi invalidarea regulilor democratice. Ei sunt cei care au insistat pe subiectul acesta, ei sunt cei care au scris aceasta procedura in statutul lor, adica nu e ca si cum i-a fortat legea sa aiba o procedura de alegere care sa para competitiva. Cred ca prin acest episod risca sa piarda voturi in favoarea unor liste mai bune care vin din partea PNL sau chiar PMP in unele locuri din tara, daca e sa ne uitam la Cluj sau la Bihor, dar in principal cred ca vor pierde prin faptul ca electoratul lor va alege intr-o mare masura sa nu se mai prezinte la vot", a declarat aceasta.Victoria Stoiciu, coordonator de programe la Fundatia Friedrich Ebert Romania, este de parere ca prin eliminarea de pe locurile eligile a unor nume precum Mihai Gotiu, Vlad Alexandrescu sau Florina Presada, USR-PLUS va pierde in mod evident voturile electoratului progresist."Cred ca locul acestora nu mai era in USR-PLUS demult, de cand linia ideologica a partidului incepuse sa fie trasata de Nasui si Ghinea. Faptul ca au ramas acolo nu a facut decat sa spele in mod nemeritat, in doua tururi de alegeri, imaginea unui partid care vira tot mai agresiv catre dreapta. Ironia e ca victoria asa numitei tabere Barna-Ghinea e o victorie a la Pirus - chiar daca capturarea USR de catre gruparea Barna-Plus s-a produs cu succes, consecintele acestui castig vor fi ravasitoare pentru invingatori. Vor intra in alegeri cu un partid divizat si sfasiat de lupte interne. Isi vor fi demobilizat o parte din simaptizantii si sustinatorii activi. O parte din votantii care acum un an spuneau "Nu imi place Ghinea, dar votez totusi cu USR ca e si unul ca Gotiu acolo" probabil nu vor mai iesi la vot sau se vor reorienta catre alte partide. Altfel spus, gruparea Barna a castigat batalia, dar sunt sanse mari sa piarda razboiul", a scris Victoria Stoiciu pe pagina ei de Facebook Nemultumirile au aparut in USR PLUS dupa ce Vlad Teohari a fost eliminat de pe listele pentru diaspora, de Comisia de Arbitraj, pe motive de moralitate. Acesta din urma a fost ales pe listele USR-PLUS ale candidatilor la Camera Deputatilor, pe locurile care revin diasporei, in cadrul alegerilor interne ale partidului, clasandu-se pe primul loc, potrivit votului.Liderul USR, Dan Barna, a declarat, referitor la scandalul candidaturilor USR-PLUS, ca regulile de selectie sunt aceleasi din 2016, iar el nu poate interveni in procesul de la nivelul filialelor."Modalitatea a fost cunoscuta de toti candidatii, este exact procedura din 2016. N-a modificat nimeni acum. Stiau ca trebuie sa obtina sprijinul filialei, sa primeasca aviz de integritate de la Comisia de arbitraj. Regulile erau cunoscute. Trebuie sa ne respectam regulile. Regulile nu sunt doar la misto. Principiile nu trebuie sa fie folosite doar cand iti da bine la socoteala", a declarat, luni 12 octombrie, liderul USR-PLUS.Pe de alta parte, Iosif Prodan, unul din membrii USR care a criticat modul prin care Teohari a fost eliminat de pe lista pentru parlamentare, a explicat modul in care aceste reguli au fost incalcate, cel putin in spiritul lor, printr-un vot organizat, sau ceea ce se cheama metoda "autobuzul"."Noi cica sintem un partid democratic si deciziile se iau la vot. Nu-i chiar asa. Ca si votul asta democratic se poate manipula intr-un hal fara de hal, de ies niste aberatii despre care n-am auzit nici la PNL, nici la PSD. Am trait pe propria piele de candidat intern schemele astea asa ca stiu ce zic si cum functioneaza. Vin 100 de membri sa voteze. Fiecare membru poate vota 10 nume din 30 candidati inscrisi intr-o cursa. Teoretic, acesti 100 de membri o sa voteze random, in functie de preferintele proprii, de candidatii pe care ii cunosc, de ideologie, de discurs etc, iar cel care ia mai multe voturi castiga. Dar asta doar teoretic, caci daca eu vreau sa controlez rezultatul, o sa iau din aia 100 de membri vreo 40 care sa voteze toti, identic, aceeasi combinatie de 10 nume. Restul de 60 o sa voteze random, tot felul de combinatii de nume, dar ghici cine cistiga? Votul organizat, ala castiga. In folclorul intern chestia asta se numeste "autobuz". Asta pentru ca voturile sunt identice si daca le desfasori intr-un excel seamana destul de bine cu un autobuz. Si mai ales pentru ca oameni care primesc in plic (pe mail, pe telefon, pe ce vreti voi) o lista de nume si o voteaza intocmai va dati seama ca n-au nicio legatura cu USR sau cu spiritul reformator, meritocratic pe care il clameaza acest partid. Sint niste pasageri intr-un autobuz electoral, adusi compact la vot, cand trebuie, iar in rest sunt niste anonimi in viata interna a partidului. Ba uneori seful de filiala care profita de pe urma acestei scheme le mai si plateste cotizatiile. Da, asa a ajuns Clotilde candidata USR la Primaria Sector 1. Si fix asa, cu metoda "autobuzul" au obtinut Nasui si Voiculescu cei 70 delegati pe care si-i doreau. E ilegal? Nu. E nestatutar? Nu. E imoral? Aici va las pe voi sa raspundeti", a scris acesta pe Facebook in urma cu cateva zile.Senatorul Mihai Gotiu a explicat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, modul in care s-au derulat alegerile pentru desemnarea candidatilor pe listele USR-PLUS."Astazi, in Filiala USR-PLUS au avut loc alegerile interne pentru desemnarea candidatilor la parlamentare. Am reusit sa-mi conving majoritatea colegilor din USR sa ma voteze. Din pacate, am mai reusit sa conving doar o mana dintre delegatii PLUS (in Conferinta au fost 72 de delegati de la PLUS si 48 de la USR - cum s-a ajuns aici e o poveste prea lunga). Dincolo de rezultatul votului, amaraciunea nu vine din faptul ca nu i-am convins, ci ca n-am avut sansa sa-i pot convinge pe reprezentantii PLUS. Cu greu, am facut rost de numerele de telefon ale unora dintre ei, sa pot discuta direct, sa ma prezint si sa mai demontez din "miturile" pe care unii "binevoitori" le-au plantat in grupul lor.In rest, toata "dezbaterea" interna s-a limitat la o prezentare si raspunsul la cateva intrebari, cu un timp total alocat de 11 minute. La care s-au adaugat 2 minute de prezentare, in deschiderea Conferintei Judetene, de astazi. In total... 13 minute. Din pacate, lipsa dezbaterii reale nu a fost singura problema (ba, poate, chiar cea mai mica din toata aceasta ultima saptamana... dar vine si vremea memoriilor)", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.