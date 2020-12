VIDEO Pe cine propune Dan Barna pentru sefia Camerei Deputatilor: "Eu, Orban si Kelemen Hunor sa fim vicepremieri"

Barna afirma ca, astfel, se da un exemplu "fara precedent de ceea ce inseamna responsabilitate pentru ceea ce inseamna viitorul Romaniei"."Ultimele zile ne-au aratat cat de usor se poate aluneca in logica vechilor coalitii de conjunctura, in care germenii intabilitatii sunt stabiliti de la inceput, ori lucrul acesta este de neacceptat. (...) Daca este o miza importanta in aceste zile pentru Romania, aceasta este Programul de guvernare, iar aceste lucruri treneaza pentru ca se percepe ca suntem in situatia ca suntem intr-un blocaj legat de alocarea functiilor pentru aprtide sau, si mai fals, ca suntem intr-o chestiune legata de ambitii personale ale liderilor celor doua partide din conducerea coalitiei, respectiv a mea si a domnului Ludovic Orban ", a afirmat, marti, intr-o declaratie de presa Dan Barna.Acesta a afirmat ca discutia "nu este pozitii, ci este despre o alocare echilibrata si despre o sansa ca aceasta coalitie sa functioneze si sa mearga mai departe".Liderul USR a afirmat ca au propus mai multe solutii, refuzate de catre PNL "Incercam o noua solutie, incercam o noua deschidere si propunem o alta candidatura la conducerea Camerei Deputatilor. Consideram in continuare ca echilibrul acestei coalitii trebuie sa existe. Pe cale de consecinta, o sa-l propunem pe liderul de grup al parlamentarilor USR PLUS, Catalin Drula, un coleg cu experienta semnificativa (...) Ii propun lui Ludovic Orban si lui Kelemen Hunor sa intram impreuna in acest Guvern ca vicepremieri, dand in felul acesta un exemplu fara precedent de ceea ce inseamna responsabilitate pentru ceea ce inseamna viitorul Romaniei, a declarat, marti, Dan Barna.Acesta a precizat ca, un Guvern condus de un premier care va avea ca vicepremieri liderii celor trei partide din coalitie va fi "serios, credibil si care nu va mai avea nevoie de comitete si comitii pentru luarea deciziilor"."Suntem gata sa reluam negocierile chiar din acest moment", a mai declarat Barna, precizand ca va fi nevoie de un echilibru in alocarea pozitiilor."Domnule Orban, domnule Kelemen, haideti sa fim inteligenti, haideti sa dam un mesaj responsabil, dupa 30 de ani de balet politic", si-a incheiat Barna declaratia de presa.