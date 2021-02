VIDEO Dan Barna acuza PSD ca a tergiversat intentionat eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor: "Nu incetam sa descoperim soparlele si combinatiile celor de la PSD"

Alfred Simonis: Orban si imaculatii din USR se tin cu dintii de pensiile speciale

"Initiativa privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor continua si sper ca, in cel mai rau caz, sa o finalizam saptamana viitoare. In cazul cel mai bun le vom rezolva miercuri.Asta pentru ca nu incetam sa descoperim soparlele si combinatiile celor de la PSD. Trec peste faptul ca am vazut ca acum isi rup camasa de pe dansii legat de tema pensiilor speciale. Ipocrizie mai mare rar am vazut in politica.Elementul cu adevarat "simpatic", ca sa nu folosesc un cuvant mai agresiv, a fost faptul ca, desi initiativa USR privind eliminarea pensiilor speciale a fost depusa la Birourile permenente reusnite de un an si jumatate, cei de la PSD au reusit performanta ca toata legislatura trecuta sa nu o treaca pe ordinea de zi tocmai pentru a se asigura ca nu ajunge in comisii. Deci practic cele doua initive din legislatura trecuta, nici cea a USR nici cea a PNL , nu au fost trecute cu evidenta rea credinta pe ordinea de zi.Astfel ca azi dimineata am depus din nou aceasta propunere, tocmai pentru a nu mai exista niciun tertip prin care sa putem solutiona problema pensiilor speciale.In plenurile de maine se va constitui Comisia de statut care va incepe sa lucreze, sa dea raport pentru aceasta inititiva si vom vedea daca tot atunci vom adopta aceasta necesitate morala pentru Romania: eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.Este un lucru foarte simplu, trebuie sa incepem cu pensiile noastre pentru ca toate celelalte categorii sa inteleaga ca acest tip de pensie nu mai este moral in ziua de astazi", a declarat vice-premierul Dan Barna.Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a declarat ca a solicitat in sedinta de marti a Birourilor permamente reunite ale celor doua Camere organizarea unui plen reunit in care sa fie votat proiectul de lege al PSD de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari, insa Ludovic Orban si cei de la USR-PLUS au inventat tot felul de chichite procedurale pentru a tergiversa actiunea."Orban si imaculatii din USR se tin cu dintii de pensiile speciale! Astazi am solicitat in Biroul Permanent Reunit organizarea de indata a unui plen reunit in care sa votam proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Pensiile speciale puteau fi eliminate azi! Dar n-au vrut! Au inventat tot felul de chichite procedurale ca sa tergiverseze! Niste ipocriti patetici!", a scris Alfred Simonis marti pe Facebook Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca sustine introducerea pe ordinea de zi pentru votul final a proiectului de lege prin care sunt desfiintate pensiile speciale pentru parlamentari si a mentionat ca acest lucru s-ar putea intampla miercuri. El a precizat ca Birourile permanente reunite au decis sa trimita catre comisia de statut cele trei proiecte de lege privind desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari.