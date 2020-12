Dan Barna, aflat in izolare la Bucuresti: Nu am reusit sa identific o posibilitate legala pentru a putea vota

"Vestea e foarte proasta - si tocmai de asta va cer sa votati si pentru mine. Nu am posibilitate legala, nu am reusit sa identific o posibilitate legala pentru a putea vota. Din pacate, nu exista cadru legislativ in momentul acesta pentru ca cei afectati de COVID care nu sunt in judetul unde au domiciliul - pentru ca sunt izolat in Bucuresti si urna mobila nu vine de la Sibiu la Bucuresti - si practic cred ca sunt in situatia sa nu... Am vorbit in continuare cu autoritatile, sa vad daca exista vreo posibilitate. Deocamdata nu am identificat vreuna. De asta, ganditi-va daca mergeti sau nu la vot, pentru ca sunt oameni care s-ar putea sa nu poata sa o faca, desi si-o doresc si imi doream cu tot sufletul sa fiu acolo. Mergeti la vot si votati gandindu-va la lucrul acesta", a precizat Barna, in cadrul unei dezbateri on-line USR PLUS.El i-a indemnat pe cetateni sa poarte masca si manusi, sa respecte masurile de distantare si sa mearga la urne."Mergeti la vot duminica, pentru ca aveti sansa sa puneti niste oameni care au experienta si vin cu acea buna credinta pe care ne dorim cu totii sa o gasim si in Parlament si in Guvern. Pentru ca 30 de ani prea mult a fost numai baltire si prosteala continua. Hai sa nu ii mai lasam pe aceiasi oameni care ne-au condus 30 de ani sa ne conduca si acesti patru ani, tot ei singuri. Hai sa mai punem niste oameni mai cumsecade si mai profesionisti alaturi de ei. Si acestia sunt fix cei din USR PLUS. Asta e realitatea", a spus el.Dan Barna anunta pe 26 noiembrie ca are COVID-19, ca starea sa generala e buna si ca va petrece urmatoarele zile in autoizolare."Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut preventiv inaintea unui eveniment la care urma sa particip zilele urmatoare. Starea mea generala e buna si voi petrece urmatoarele zile in autoizolare. Voi continua sa fiu prezent oriunde va fi nevoie de mine in masura in care pot face acest lucru online. Aveti grija de voi si ai vostri si respectati cu strictete regulile de protectie. Trecem si peste asta", scria el, pe Facebook CITESTE SI: