Dan Barna: ”USR PLUS rămâne acelaşi partid care a adus reformă în România. Fuziunea a fost decizia corectă şi necesară”

USR PLUS rămâne acelaşi partid care a adus reformă în România, a afirmat vineri seara Dan Barna, care a pierdut alegerile pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne.

"Vreau sa le mulţumesc colegilor care au participat la acest demers fără precedent în istoria politică din România. Faptul că, iată, 45.000 de colegi, de membri USR PLUS, peste 85%, şi-au exprimat votul, este o dovadă neechivocă că USR PLUS este un partid viu, că USR PLUS este un partid dinamic şi este un partid în care democraţia există şi funcţionează. Ştiu că e multă dezamăgire şi supărare în echipa celor care m-au susţinut, ştiu că în egală măsură este mult entuziasm, bucurie în echipa colegilor care l-au susţinut pe Dacian Cioloş.

Până la urmă, despre asta e vorba într-o competiţie firească şi într-o competiţie importantă, cum este cea din USR PLUS. Dar, dincolo de asta, de luni încolo rămânem acelaşi partid solid, acelaşi partid solidar, acelaşi partid vertical care a adus în România reformă. Performanţa miniştrilor noştri în Guvern este una absolut spectaculoasă şi e foarte greu de contestat", a declarat Dan Barna, după anunţarea rezultatelor.

El a precizat că încheie mandatul de co-preşedinte al USR PLUS cu "satisfacţii majore".

"Am preluat un partid cu 1.000 de membri şi 50 de filiale. Astăzi avem peste 1.000 de filiale, avem peste 50.000 de membri - este o creştere absolut spectaculoasă şi este rezultatul unui efort pe care împreună cu colegii mei l-am făcut şi cred că e un bilanţ absolut remarcabil.

Deşi avem acest rezultat, care evident nu mă bucură, în mod particular, continui să spun şi să-i mulţumesc lui Dacian Cioloş pentru faptul că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă şi necesară pentru a avea astăzi un al treilea partid puternic, un al treilea partid care duce şi poartă cu el speranţele din reformă şi modernizare ale României, şi am foarte multă încredere că acest partid, în 2024, va da preşedintele României şi acest partid va fi principalul partid de guvernare în 2024. Aceasta este în egală măsură responsabilitatea uriaşă pe care - ca să privesc şi partea bună a lucrurilor - o pun acum pe umerii colegului şi preşedintelui ales de către membri - Dacian Cioloş", a argumentat Dan Barna.

El a anunţat că rămâne mai departe şi susţine acest proiect în care crede foarte mult. "USR PLUS rămâne un partid puternic, mult succes, Dacian. Felicitări", a concluzionat Barna.

