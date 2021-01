Dan Barna anunta restructurarea companiilor de stat: "Nu sunt decat ventuze bugetare. Pentru noi, reforma administratiei este o prioritate"

"Suntem in etapa aceasta de identificare si de clarificare a atributiilor reale si a celor formale pe mai multe tipuri de institutii, tocmai pentru ca o parte dintre ele tot s-au adaugat de-a lungul timpului: "Hai sa mai cream o institutie ca sa mai aiba si X o sinecura in diversele academii de pseudo-oameni de stiinta" si alte lucruri care nu sunt decat ventuze bugetare. Or, acolo speram sa ajungem la o categorie pe care sa putem sa o restructuram, pentru ca nu au functionalitate reala", a declarat Dan Barna la Digi FM.Potrivit acestuia, subiectul reformei administrative este si in programul de guvernare si reprezinta o necesitate reala."Multe dintre companiile de stat sunt intr-o disperata nevoie de restructurare, tocmai pentru ca cifrele lor financiare sunt negative, adica ele traiesc pe banii celorlalti din societate. Or, lucrul acesta nu poate sa functioneze. O companie economica trebuie sa fie macar cu un leu in plus la final de an. Anul trecut a fost an electoral, anii anteriori au fost alte guverne, cu alte agende. Pentru noi, reforma administratiei este o prioritate. Legat de numar mai mic de primarii - da, avem un program si un obiectiv legat in primul rand de comasare voluntara. O sa vedem cum va functiona si eu sunt destul de optimist, pentru ca sunt multe primarii care de fapt sunt primarii doar cu numele. Prima varianta pe care o abordam este aceea a comasarii voluntare, tocmai pentru a eficientiza functionarea acelei comunitati", a explicat vicepremierul.Intrebat ce se va intampla cu oamenii care nu se vor mai regasi in aparatul de stat in 2021, Dan Barna a aratat ca "aceasta este o chestiune foarte subiectiva si foarte specifica fiecarui caz in parte"."Noi avem situatia asta foarte bizara. Sunt institutii cu foarte mult personal, dintre care o parte dintre ei sunt decorativi. (...) In egala masura, sunt institutii cu personal prea putin. Si nu e vorba ca raman oameni pe strada. E vorba ca in fiecare dintre institutii, cand vorbim de reforma ei, s-ar putea ca o parte din personal, si de fapt asta se va si intampla, sa fie redirectionat spre relatia cu cetateanul sau spre relatia cu un anumit serviciu al primariei, daca vorbim de primarii, in care sunt prea putini oameni si dureaza enorm de mult sa obtii un certificat de urbanism, de exemplu, sau alte avize, alte documente", a adaugat Barna.CITESTE SI: