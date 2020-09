Dan Barna, atac discret la Guvernul Orban: "Scoala nu e fenomen meteo neasteptat, nimeni nu poate pretinde ca a fost luat prin surprindere"

"De la inceputul pandemiei autoritatile romane stiau ca va veni acest moment. Sase luni au avut timp sa pregateasca inceputul de an scolar. Scoala nu e fenomen meteo neasteptat, nimeni nu poate pretinde ca a fost luat prin surprindere. Lipsesc dotarile pentru scoli, lipsesc resursele si, mai ales, lipseste increderea ca e cineva acolo care stie ce face, care are un plan coerent. De aceea colegii mei au facut un site cu informatii si sfaturi utile pentru elevi si parinti (poate fi accesat aici http://www.scolipregatite.ro/). Intr-o administratie functionala un asemenea demers ar fi venit de la autoritati nu de la opozitie Parintii au dreptate sa fie ingrijorati. Au dreptate sa intrebe cum au ajuns in situatia de a pune in balanta pe de o parte educatia si pe de alta sanatatea. Asa ceva nu ar fi trebuit sa se intample si totusi aici suntem", a scris Dan Barna duminica pe Facebook El a adaufat ca "USR-PLUS spune de ani de zile ca trebuie sa aiba loc un transfer al responsabilitatii privind scolile catre comunitatile locale"dar niciodata Alianta nu a zis ca "trebuie aruncata pisica in sarcina directorilor si administratiilor locale atunci cand situatia devine grava"."Pe de alta parte, nici pentru primari anul scolar nu e o surpriza. Un primar responsabil s-ar fi intrebat inca din primavara. Va asigur ca aveau metode. Unele primarii au bugete semnificative pe care le cheltuie pe panselute in loc sa le cheltuie pe educatie. Cele care nu aveau resurse le puteau cere de acum sase luni de la guvern . Dar multi primari prefera sa ceara bani pentru lucrari publice de calitate indoielnica care se duc spre firmele de partid prin PNDL. Parintii au tot dreptul sa fie nervosi, iar noi toti avem dreptul sa ne intrebam cum va arata viitorul nostru", a conchis Barna.Premierul Ludovic Orban le cere parintilor "sa aiba incredere" ca fii si fiicele lor nu se vor imbolnavi in momentul in care vor merge la scoala. El a adaugat ca "la scoala copilul va fi mai putin expus riscului de imbolnavire decat liber in alte locuri, pe terenul de joaca". Orban sustine ca, si in perioada in care cursurile au fost suspendate, a fost inregistrata o rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de peste 6% in randul populatiei cu varsta scolara.