Dan Barna ataca vechea clasa politica din partide: "Vorbim de o generatie politica expirata si de o Romanie care merita si asteapta mai mult"

"Vechea clasa politica nu mai are ce sa ofere in momentul de fata. Vorbim de o generatie politica expirata si de o Romanie care merita si asteapta mai mult", a afirmat el, la sesiunea comuna a forurilor de conducere ale USRsi PKUS pentru validarea Protocolului de fuziune dintre cele doua formatiuni."Majoritatea oamenilor asteapta o forta politica care sa aiba curajul sa se rupa de trecut, iar aceasta forta politica nu poate sa fie astazi decat USR-PLUS", a afirmat Dan Barna in discursul sustinut in cadrul Congresului comun al USR si PLUS in care se consfinteste fuziunea dintre cele doua formatiuni politice votata in congrese separate in cursul diminetii de sambata.Barna a acuzat coruptia si a spus, in acest context, ca aceasta este ceea ce i-a convins pe membrii USR si PLUS sa faca politica. El a afirmat ca vechile partide si "aripile" care s-au desprins din acestea si care au facut, ulterior, diverse fuziuni cu alte partide, au demonstrat ce pot face pentru Romania."Vedem coruptie foarte multa in jur pentru ca multi dintre noi am ajuns in aceasta poveste care se cheama USR-PLUS tocmai din dorinta de a lupta cu coruptia care risipeste fondurile publice. Romania de mult timp nu mai are o problema de bani. Lipsa autostrazilor sau a unor spitale performante nu e din cauza banilor. E din cauza coruptiei. Fericiti in Romania sunt in realitate doar clientii vechilor partide. (...) Daca ne uitam inainte si daca ne uitam la noi, la ce a fost USR-ul, la ce a fost PLUS-ul, vedem foarte mult potential, incredere si vedem dorinta de a face bine. (....) Proiectul acesta se intampla astazi nu dintr-un orgoliu de moment, ci din faptul ca suntem foarte constienti de faptul ca e nevoie de USR-PLUS. (...) Vechea clasa politica nu mai are ce sa ofere in momentul de fata. Vorbim de o generatie politica expirata si de o Romanie care merita si asteapta mai mult"Dan Barna a facut comparatia dintre asteptarea intr-o gara timp de 30 de ani, pe care a descris-o drept o "viata ratata", sustinand, in acest context, ca Romaniei acest lucru i s-a intamplat."In trei ani si un pic Liviu Dragnea ne-a dovedit cat de fragila e democratia noastra. (...) De asta cumva cred ca s-a intamplat sa fim noi generatia care spune "Ajunge!", si care spune nu se mai poate asa. Alianta a fost un pas, fuziunea este firescul, pasul urmator. In opozitie am fost aliati, la putere insa trebuie sa fim uniti, aceasta este provocarea careia trebuie sa-i facem fata. Nu vreau sa fim si noi cei care au incercat, vreau ca noi sa fim aceia care au reusit uniti USR-PLUS salvam aceasta tara", a mai afirmat Dan Barna.