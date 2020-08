Dan Barna: "Azi in Parlament am evitat o criza politica. Toate celelalte probleme ale tarii raman"

"Parlamentul Romaniei a pierdut azi o zi intreaga pentru ca un PSD iresponsabil sa se convinga ca motiunea sa de cenzura e ridicola si nu poate fi votata", afirma Dan Barna, intr-o postare pe Facebook El adauga ca ziua ar fi putut fi petrecuta mai bine discutand despre lucruri utile pentru cetateni: reducerea taxelor pe munca, majorarea pedepselor pentru coruptie in perioada starii de urgenta si alerta, cresterea finantarii medicinei de familie, organizarea alegerilor locale de anul acesta in doua zile.Potrivit acestuia, "nu in ultimul rand, am fi putut discuta eliminarea pensiilor speciale pentru alesii locali. Acesti bani trebuie sa ajunga la cei care au cu adevarat nevoie de ei"."Azi in Parlament am evitat o criza politica. Toate celelalte probleme ale tarii raman", conchide Barna.Sedinta in care urma sa se dezbata motiunea a fost inchisa din lipsa de cvorum, fiind prezenti doar 226 de parlamentari, in conditiile in care era necesara prezenta a 233.