Dan Barna, la Congresul USR PLUS: „România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier este prea mare” VIDEO

Fostul co-preşedinte al USR PLUS Dan Barna a declarat sâmbătă, 2 octombrie, la Congresul partidului, că, în momentul de faţă, România "are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier este prea mare".

El s-a arătat "încrezător că marţi lucrul acesta se va încheia şi vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie", "o criză inutilă şi absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiţie personală ridicolă".

"Din păcate, în momentul de faţă România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier este prea mare şi sper şi sunt încrezător că marţi lucrul acesta se va încheia şi vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie, vom putea să încheiem o criză inutilă şi absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiţie personală ridicolă şi sper să revenim cât mai repede, de marţi încolo, în logica aceasta de guvern responsabil pentru România şi nu pentru mizele personale ale unui cetăţean", a declarat Dan Barna,în discursul ţinut la Congresul USR PLSU.

El a adăugat că în cele opt luni de guvernare USR PLUS a arătat că "ştie, poate şi vrea să facă reforme", menţionând că, indiferent dacă se va întoarce la guvernare sau va rămâne în opoziţie, formaţiunea va continua să reprezinte "speranţă şi reformă reală".

Fostul co-preşedinte al USR PLUS Dan Barna a declarat, sâmbătă, la Congresul formaţiunii, că, în mandatul său, "politica din România s-a îmbogăţit cu oameni care vor fi schimbarea pentru anii următori". "Sunt aici, o să rămân aici şi o să mergem mai departe. Împreună noi am reuşit să facem un proiect căruia nimeni nu-i dădea nicio şansă şi vedem în aceste zile (...) cât de greu a fost şi câtă opoziţie am văzut în vechea clasă politică, disperată că un aer proaspăt vine în politica din România", a adăugat el.

Aş fi vrut să ne putem privi în ochi şi să vorbim despre viitorul USR PLUS şi despre unde ducem şi ce vom face cu partidul în anii care urmează. Din păcate suntem obligaţi să vorbim la distanţă şi vom continua să facem lucrul acesta până, împreună, vom depăşi situaţia aceasta dramatică legată de pandemie (...)", a afirmat Dan Barna, în discursul ţinut, sâmbătă, la Congresul USR PLUS.

El a adăugat că "poate din afară ar părea că în aceste zile USR PLUS trece prin momente dificile".

"Nu este deloc adevărat. A fost o competiţie reală, o competiţie firească într-un partid viu şi autentic. Avem un rezultat şi asta ne dă putere să mergem mai departe. După fiecare competiţie (...) am dovedit că aprtidul a fost mai puternic şi am mers mai puternic mai departe. Exact asta se va întâmpla şi acum şi am foarte mare încredere în înţelepciunea voastră, a delegaţilor la Congres, că veţi alege cel mai bun Birou Naţional pentru ceea ce înseamnă următorii ani de prezenţă pe scena politciă a USR PLUS", a subliniat Barna.

Barna a amintit că, în 2017, când a preluat mandatul de preşedinte al USR PLUS, visul său era să tranforme partidul într-unul care să conteze pe termen lung în politica din România şi acum crede că USR PLUS contează cu adevărat, "iar acesta este meritul nostru".

"Sunt foarte mândru să spun că, în mandatul meu, politica din România s-a îmbogăţit cu oameni care vor fi schimbarea pentru anii următori: Cătălin Drulă, Allen Coliban, Stelian Ion, Dominic Fritz, Elena Lasconi, Claudiu Năsui, Cristian Ghinea - sunt lideri care au crescut împreună cu noi în USR PLUS. Sunt ceea ce înseamnă şi ce am promis că USR PLUS aduce, o altă ligă de polticieni", a afirmat el.

El a încheiat cu mesajul: "Sunt aici, o să rămân aici şi o să mergem mai departe. Împreună noi am reuşit să facem un proiect căruia nimeni nu-i dădea nicio şansă şi vedem în aceste zile (...) cât de greu a fost şi câtă opoziţie am văzut în vechea clasă politică, disperată că un aer proaspăt vine în politica din România. Continuu acest proiect, o să susţin echipa Biroului Naţional, sunt alături de Dacian Cioloş în demersul de a duce acest partid mai departe pentru că USR PLUS este adevărata speranţă a României".

Ads