Dan Barna: "Daca vom reusi sa schimbam felul in care facem politica, atunci avem o sansa reala sa depasim aceasta criza"

"PSD se joaca cu sanatatea romanilor. Legea carantinei este necesara. Da, este clar pentru toata lumea ca guvernul Orban a pierdut controlul pandemiei. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa transformam o situatie proasta intr-o catastrofa sanitara numai pentru ca vin alegerile", a scris, duminica, pe Facebook , Dan Barna.Acesta considera ca avem nevoie de masuri suplimentare de protectie si control."Ne confruntam cu cea mai grava criza sanitara din timpul vietii noastre. Nu suntem pregatiti pentru valul doi. In acelasi timp, nu vedem nici un plan concret pentru sustinerea economiei. Mai ales daca vor fi necesare noi masuri de izolare pentru valul doi. Avem doar un program electoral al PNL care ar trebui sa tina locul unui plan real de relansare. De aceea, trebuie sa ne asumam cu totii responsabilitatea. Si Guvernul si Parlamentul si Presedintele si oamenii de pe strada. Nu mai merge ca pana acum", a mai scris Barna.Potrivit acestuia, "daca PSD si PNL se vor comporta si acum la fel cum s-au comportat vreme de 30 de ani, vom avea cu totii de suferit"."Daca vom reusi sa schimbam felul in care facem politica, atunci avem o sansa reala sa depasim aceasta criza", a mai afirmat Barna.Duminica, 12 iulie, peste 200 de persoane s-au adunat in Piata Victoriei pentru a protesta fata de masurile de carantina si izolare.Majoritatea celor prezenti nu poarta masti si nu pastreaza distanta fizica. Protestatarii au venit cu steaguri si pancarte cu mesaje impotriva Guvernului.