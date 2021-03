Dan Barna o sustine pe Irina Alexe, secretarul de stat pensionat din MAI la 42 de ani: Este un profesionist in domeniul administratiei remarcabil. A contribuit semnificativ la ceea ce inseamna USR PLUS

Intrebat la Digi 24 cum vede numirea ca secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, in urma propunerii Aliantei USR PLUS, a generalului Irina Alexe, care beneficiaza de pensie speciala, Dan Barna a declarat ca aceasta este un profesionist "remarcabil" in domeniul administratiei."Este decizia colegilor mei din PLUS, asumata de catre alianta. Pentru decizie au existat argumente foarte bune. Irina Alexe este un profesionist in domeniul administratiei remarcabil . Este un om care a contribuit semnificativ la ceea ce inseamna USR PLUS si participarea la alegeri. Este o persoana de foarte buna calitate si aici sunt doua planuri ale discutiei. Sunt responsabili cei care au beneficiat de un cadru legislativ pagubos - cum este acesta al acumularii pensiei cu salariul -, sunt responsabile persoanele respective care au iesit la pensie, sub imperiul unei legi gresite? Pentru ca despre asta vorbim.Si tocmai de asta Guvernul, prin Ministerul Muncii, are in momentul de fata in Parlament si eu sper sa treaca intr-o luna o lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Si sustinem cu toata energia aceasta masura. (...) In momentul in care ai aceasta reglementare, fiecare angajat poate decide daca ramane la pensie sau ramane in sistemul public si are venitul respectiv, suspendandu-i-se dreptul la pensie. Si asta e varianta morala si corecta pe care o sustinem. Cum in egala masura suntem cei mai puternici sustinatori ai eliminarii pensiilor speciale", a precizat Dan Barna.El a aratat ca problema o reprezinta legea care permite cumulul pensiei cu salariul si ca este necesara repararea actului normativ, iar "victimizarea unei persoane" nu reprezinta o solutie "Ideea ca sunt vinovati oameni care au iesit la pensie sub o lege proasta - problema e legea proasta. Problema e o lege care permite asa ceva, nu persoanele respective, care in momentul in care au iesit la pensie au beneficiat de drepturile pe care le prevedea legea. Pentru ca Irina Alexe nu a facut nimic ilegal. Asta e discutia si pana nu reparam legea, putem sa aratam cu degetul o persoana sau alta, dar asta nu schimba cu nimic situatia din Romania. Problema de fond e schimbarea legii, tocmai de asta avem aceasta initiativa, care sper ca intr-o luna de zile sa devina lege: ca nu mai poti cumula pensia cu salariul la stat. Si atunci am inchis problema", a mai spus Barna.