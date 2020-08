Dan Barna: Dosarul 10 august a devenit un fel de cartof fierbinte aruncat dintr-o mana in alta, in speranta ca acea zi va fi uitata.

"Acum doi ani, in 10 august, eram in Piata Victoriei din Bucuresti impreuna cu colegii mei si voluntari strangand semnaturile necesare pentru initiativa Fara Penali in Functii Publice.Am vazut atunci mai multe lucruri. Primul dintre ele este fantastica mobilizare a romanilor din diaspora si din tara in fata unui regim autoritarist a carui unic scop era acumularea puterii si jefuirea resurselor tarii. Apoi am vazut cum Liviu Dragnea si complicii sai nu au ezitat sa foloseasca cinic si cu intentie violenta impotriva cetatenilor pasnici.Azi, doi ani mai tarziu, inca nu stim adevarul despre interventia din acea zi. Desi sunt sute de plangeri ale victimelor si mii de minute de filmare care documenteaza interventia in forta a autoritatilor, inca nu avem raspunsuri clare. Dosarul 10 august a devenit un fel de cartof fierbinte aruncat dintr-o mana in alta, in speranta ca acea zi va fi uitata.Nu uitam. Iar justitia romana trebuie sa stie ca fiecare zi in care adevarul ramane ascuns, e o zi pierduta pentru onoarea statului roman.Regimul Dragnea va continua sa traiasca in umbra cata vreme cei care l-au facut posibil, l-au sprijinit si acum ii acopera faptele continua sa fie parte din stat.Doar adevarul poate marca ruperea definitiva de acea guvernare.Zilele astea strangem semnaturi pentru candidatii USR PLUS la alegerile locale. Vor veni apoi si alegerile parlamentare. Mandatul nostru va cuprinde inclusiv obligatia de a nu mai lasa niciodata astfel de lucruri sa se intample", a scris acesta pe pagina lui de Facebook