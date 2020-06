Dan Barna, dupa ce proiectul "Fara Penali in functii publice" a fost introdus de PSD pe ordinea de zi: "Mai sunt doar doi pasi"

Ziare.

Camera Deputatilor va lucra in sesiune extraordinara in perioada 1 - 15 iulie. Decizia a fost luata luni, 29 iunie, in sedinta Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu. Dan Barna , liderul USR, a declarat ca mai sunt inca doi pasi de facut: "votarea acestei initiative de catre Parlament si apoi organizarea Referendumului care sa introduca in Constitutie acest element atat de necesar, din pacate, pentru politica din Romania.""Este un proiect pe care eu l-am coordonat si a insemnat foarte mult pentru ceea ce reprezinta USR pentru politica din Romania. A parcurs etapele constitutionale foarte greu fiecare pas a durat enorm de mult incercandu-se toate tergiversarile posibile. Faptul ca se afla pe ordinea de zi e un mare pas, o veste excelenta si confirma dorinta celor 1 milion de cetateni care au semnat initiativa", a spus Dan Barna, pentru Ziare.com.Liderul USR ii acuza pe social-democrati ca au incercat sa impiedice trecerea propunerii prin Parlament si ii avertizeaza ca "daca nu vor vota initiativa, vor da cu siguranta socoteala in fata electoratului"."Un an de zile ne-a luat aproape ca sa ajunga proiectul pe ordinea de zi. Inca nu are raport de la comisia juridica si ma astept ca zilele urmatoare, acum ca PSD-ul si majoritatea parlamentara au acceptat sa fie pus pe ordinea de zi, sa lanseze si raportul. La fiecare sedinta a Biroului Permanent, colegii mei cereau includerea proiectului in ordinea de zi, dar de fiecare data le era respinsa solicitarea", a mai spus Dan Barna.