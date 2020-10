Dan Barna: "In momentul in care ai un numar mare de cazuri, amanarea alegerilor devine o alternativa rezonabila"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Cat timp sistemul functioneaza, cat lucrurile acestea sunt sub control, si alegerile pot sa aiba loc. In momentul in care ai un numar mare de cazuri, amanarea lor devine o alternativa rezonabila", afirma Dan Barna."In momentul de fata, calendarul este cu alegeri pe 6 decembrie. Daca lucrurile raman intr-o zona controlabila, ar trebui organizate alegerile pentru ca aceasta instabilitate, acest joc de-a soarecele si pisica intre Guvern si Parlament, de fapt in loc sa fie focus pe situatia din sanatate e o cafteala politica in desfasurare si asta am vazut-o in ultimele luni din plin", a declarat liderul USR, miercuri seara, 7 octombrie, la TVR.Acesta a precizat ca este nevoie de un nou Parlament si de un guvern care sa poata lua decizii astfel incat "sa fie eficient in aceste masuri"."Deocamdata e un varf in momentul acesta (aproape 3.000 de cazuri noi de COVID-19 - n.r.). Daca lucrurile se duc spre mai multe mii, deja nu se va mai putea pune problema de alegeri. (...) Putem sa facem balet politic fiecare partid, PSD -ul vrea sa le amane, PNL -ul vrea sa le faca acuma, dar responsabil este in momentul in care cifrele ies din orice predictibilitate si de fapt asta e ideea, capacitatea sistemului sanitar de a face fata numarului de cazuri. Cat timp sistemul functioneaza, cat lucrurile acestea sunt sub control, si alegerile pot sa aiba loc. In momentul in care ai un numar mare de cazuri, amanarea lor devine o alternativa rezonabila", a declarat Dan Barna.