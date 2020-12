Dan Barna, intrebat daca va fi vicepremier cu portofoliu: "E unul de coordonare. Toate ministerele care au resurse din fonduri europene vor face parte din acest portofoliu"

"Este un portofoliu de coordonare. L-as numi Dezvoltare Europeana, toate ministerele care au resurse din fonduri europene vor face parte din acest portofoliu pe care mi l-am asumat. Imi asum acest lucru pentru ca e nevoie de o persoana care sa deblocheze acele lucruri. Vorbim de PNRR, de investitii si e o munca importanta aceasta de a elimina rumegusul din proces", a afirmat Dan Barna, dupa audierea lui Cristian Ghinea in comisiile parlamentare.El a adaugat ca va vedea in ce masura poate participa la audierilor celor propusi ministri "O sa vad in ce masura se suprapun programele, in masura in care va fi posibil, o sa merg la audieri sa fiu alaturi de colegii nostri din Guvern. Aceasta coalitie vine cu dorinta de a construi si de a face reforma ", a completat Barna.Ministri propusi in Cabinetul Citu sunt audiati miercuri in comisiile parlamentare, iar votul pentru investirea Guvernului urmeaza sa fie dat in plenul reunit, de la ora 15.00.CITESTE SI: Stelian Ion, dupa avizul Comisiei Juridice: Prioritatea este numirea unui sef la DIICOT. In ianuarie vom avea un proiect pentru desfiintarea Sectiei Speciale