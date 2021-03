Dan Barna, intrebat despre privatizarea sistemului sanitar: "Sistemul public va ramane, pentru ca nu poate sa functioneze Romania fara sistemul public"

"Faptul ca discutam despre optiuni de a crea alternative pentru pacienti nu inseamna in niciun fel ca privatizam, ca vindem sanatatea sau alte ineptii pe care le-am citit in diverse... Este o chestiune care tine cumva de directia de alocare a resurselor cu adevarat catre pacient", a afirmat Dan Barna, luni seara, la TVR.Intrebat daca sustine alocarea neconditionata a fondurilor publice catre spitale private, Barna a raspuns: "Este o varianta de lucru, nu am spus ca vrem sa facem, este o varianta de lucru pentru ca miza este intr-adevar sa faci serviciile astfel incat sa fie accesibile pentru pacienti"."Sistemul public va ramane, pentru ca nu poate sa functioneze Romania fara sistemul public. Ideea este ca facem un - ca am mai citit si ineptia asta, ca facem cumva un sistem de sanatate pentru elite si restul sa se descurce, nu e reala si nu e nimic adevarat aici - si deocamdata, din pacate, nu suntem la reformele mari, de privatizari, suntem la reformele mici, de cum faci curatenie in spitale si cum nu mai legi bolnavii de pat. (...) Deocamdata suntem in etapa in care ne asiguram ca nu mai legam bolnavii de pat in sistemul public", a adaugat Dan Barna.Liderul USR a vorbit si despre atacurile din interiorul partidului la adresa colegului sau de partid, Vlad Voiculescu , ministru al Sanatatii."Atacuri incaseaza toata lumea, si eu, si colegii mei. Cum ar veni, e in fisa postului in Guvern in Romania sa fii atacat. Nu am sperat niciun moment ca vom fi aplaudati in momentul in care vom veni la guvernare. Voci stringente sunt in toate partidele. Nu asta este miza. Miza este sa facem modificari de care are nevoie Romania si acele reforme", a mai afirmat Barna.Procurorii din Sibiu au demarat o ancheta, dupa ce un fost angajat al Spitalului Judetean a acuzat ca pacientii din Sectia ATI Covid sunt sedati inca de la inceput si sunt legati de paturi. La starea grava in care se afla, afirma cadrul medical, sedarea inseamna deces. Potrivit statisticilor, mortalitatea in Sectia ATI Covid de la Sibiu depaseste 75% in ultimele sase luni. Conducerea spitalului neaga acuzatiile.