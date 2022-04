Vicepremierul Dan Barna a precizat marti, 6 aprilie, ca ministrul Justitiei Stelian Ion va avea zilele urmatoare, la sediul ministerului, consultari cu reprezentantii fiecarui partid de coalitie.

El a adaugat ca trebuie sa existe un acord in coalitie privind modificarea legilor justitiei.

"Legile justitiei sunt pe fluxul de a ajunge la formula pe care coalitia o va prezenta in Parlament, in urmatoarele zile continua discutiile ministrului Justitiei cu specialistii din fiecare partid al coalitiei, procedura de avizare, de asemenea, curge, astfel incat, intr-un termen cat mai scurt, intr-o saptamana jumatate - doua saptamani, sa putem adopta in Guvern aceste legi si sa le aducem in Parlament pentru dezbateri. Legile justitiei sunt in dezbatere publica de sase luni de zile. A fost adoptat acum mai bine de o luna si jumatate un memorandum in Guvern prin care s-a stabilit foarte clar acest calendar, pe care Stelian Ion il respecta si suntem obligati sa-l respectam, tocmai de aceea si discutia de astazi. E foarte clar ca trebuie sa avem un acord al coalitiei la nivelul Guvernului, tocmai pentru a veni cu o formula solida si consolidata in Parlament. Se va intampla lucrul acesta. Exact cum am spus, la Ministerul Justitiei, in zilele urmatoare, vor avea loc aceste consultari cu reprezentantii fiecarui partid din coalitie, astfel incat formula pe care o avem si care este in momentul de fata in dezbatere publica sa aiba sustinerea coalitiei si sa vina din aceasta postura de document de lege adoptat in Guvern", a afirmat Dan Barna, la finalul sedintei coalitiei de marti.

Acesta a mai spus ca nu au fost discutate in sedinta de marti lucruri de fond privind legile justitiei

"Eventualele elemente asupra carora ar trebui sa avem o decizie politica vor veni in urmatoarele sedinte ale coalitiei", a explicat Barna.

Copresedintele USR-PLUS nu a dorit sa exprime un punct de vedere daca Politia judiciara ar trebui sa ramana la MAI, cum este acum, sau sa treaca la MJ, asa cum este prevazut in programul de guvernare.

"In momentul de fata, aceste legi sunt in dezbatere. Nu o sa ma exprim pe un punct, pentru ca va fi o decizie a coalitiei. (...) In momentul de fata pozitia mea este de a respecta prevederile din programul de guvernare. Evit sa detaliez pe continut. Nu am spus ca mi-am schimbat pozitia reflectata in programul de guvernare", a completat vicepremierul.

Ministrul Justitiei Stelian Ion a explicat ca nu exista niciun conflict cu Ludovic Orban privind proiectul pentru modificarea legilor justitiei, iar in Guvern a fost semnat un memorandum prin care toata lumea s-a obligat sa trimite legile catre Parlament pana la finalul lunii aprilie. El a mentionat ca proiectul de modificare a Legilor justitiei are la baza viziunea guvernarii anterioare, adica provine de la PNL.

