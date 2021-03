Dan Barna: Nu exista niciun fel de conflict intre premierul Florin Citu si Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatatii are toata sustinerea mea

"Nu exista niciun fel de conflict intre premierul Florin Citu si Vlad Voiculescu. Chiar in aceasta dimineata am avut o intalnire cu Vlad si cu premierul, discutand lucrurile firesti, lucrurile de agenda zilei. Deci ideea ca ar fi un conflict si ca lucrurile ar fi foarte tensionate nu e reala. Vlad Voiculescu are toata sustinerea mea si a USR-PLUS. Nu se pune problema de nicio remaniere . Lucrurile sunt foarte clare. Transparenta este o valoare pe care am adus-o in acest Guvern si vom continua sa ramanem foarte fermi pe aceasta directie, iar campania de vaccinare trebuie sa isi atinga obiectivele pe care ni le-am propus, sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate, apoi la 7 milioane, astfel incat usor-usor sa reintram intr-o logica se societate deschisa si sanatoasa", a declarat Dan Barna, intrebat daca Vlad Voiculescu este in pericol sa fie remaniat, in contextul semnarii hotararii de Guvern privind organizarea centrelor paralele pentru personalul din Armata si din MAI.Chestionat daca au existat centre in care oamenii mergeau sa se vaccineze fara sa fie programati, vicepremierul a raspuns: "Sunt centrele, ca vorbeati despre hotararea de Guvern respectiva, s-a prevazut foarte clar ca si spitalele militare si unitatile militare care au spitale in administrare pot organiza astfel de centre de vaccinare unde se prevede foarte clar ca personalul din sistemul MapN si familiile lor care indeplinesc criteriile, adica sa fie de categoria a doua, se pot vaccina in centrele respective". Intrebat daca ar trebuie sa aiba un rol mai important ministrul Sanatatii in campania de vaccinare, in conditiile in care au fost referiri la un posibil conflict intre Vlad Voiculescu si Valeriu Gheorghita , viceprim-ministrul a replicat: "Exista puncte de vedere, tocmai pentru ca este un management comun al acestui proces, si e normal sa se intample lucrul acesta, dar prin dialog se ia intotdeauna o decizie"."Cand e necesar discutam si in Guvern. Adica lucrurile functioneaza si dovada cea mai buna este ca vedem in fiecare zi ca numarul de persoane vaccinate creste si acesta e cel mai important lucru la momentul acesta pentru Romania", a completat Barna.