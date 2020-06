Dan Barna, reactie dupa ce primarul PSD de la Sectorul 1 a dat-o in judecata pe Clotilde Armand: Pesedistilor li s-a facut frica

Ziare.

"Continua neabatuta tactica PSD de hartuire cu orice mijloace a candidatilor USR pentru primariile din Bucuresti.Dupa ce au trimis huligani la conferinte de presa, dupa ce au folosit resurse publice pentru a incerca sa ne acopere vocea, au trecut acum la hartuieli juridice.E cazul primarului de la sectorul 1, Dan Tudorache, care a dat-o in judecata pe colega mea, Clotilde Armand. Dl. Tudorache e tare suparat dupa ce Clotilde i-a pus in fata o oglinda in care se vad toate neregulile de la Primaria Sector 1. O oglinda in care se vede cum cel mai bogat sector din Bucuresti e, de patru ani, o pusculita pesedista si nimic mai mult.", a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook. Liderul USR sustine ca pesedistilor le este frica sa nu piarda Bucurestiul."Frecventa acestor atacuri ne arata un singur lucru - pesedistilor li s-a facut frica. Va asigur ca orice strategii mizerabile vor folosi, vocea noastra se va auzi in continuare si se va auzi tot mai tare.Nu mai e mult pana Bucurestiul se va intoarce la bucuresteni.",mai adauga liderul USR