Dan Barna, despre proiectul registrului lucratorilor fostei Securitati: "Pesedisti, votati? Aveti curaj sa va uitati in oglinda?"

"Am fost in Senat alaturi de colegul meu Claudiu Nasui care a raspuns acuzatiilor absurde venite din partea PSD . Un PSD tot mai disperat dupa ce a fost decuplat de la conducta cu bani publici. Claudiu a demontat calm si elegant fiecare dintre acuzatii.Le-a amintit apoi ce dezastru au lasat in urma si cum se opun cu indarjire oricarei reforme in beneficiul oamenilor si economiei romanesti. Si a mai facut ceva. Le-a pus pesedistilor in fata o oglinda in care ei refuza sa priveasca de 30 de ani incoace. Aceea a relatiilor pe care acest partid le are cu fosta securitate.CITESTE SI: Dan Barna, despre scandalul datelor privind vaccinarea: "Sunt convins ca nu este o reactie a sistemului suparat ca incepem sa asiguram transparentizarea" Concret, azi, Claudiu a depus la Parlament un proiect de lege privind infiintarea unui registru al lucratorilor securitatii si legaturilor de rudenie ale persoanelor care ocupa demnitati si functii publice. Cu ajutorul CNSAS vom putea vedea aceste legaturi pana la gradul III. E un proiect pe care il sustin fara rezerve. Pesedisti, votati? Aveti curaj sa va uitati in oglinda?", a scris Dan Barna marti pe Facebook Ministrul Economiei Claudiu Nasui a anuntat, in plenul de marti al Senatului unde este dezbatuta motiunea simpla a PSD impotriva sa, ca a depus un proiect de lege la Parlament pentru infiintarea unui Registru public al lucratorilor cu Securitatea si care obliga CNSAS sa arate legaturile de rudenie pana la gradul al treilea cu acestia.Motiunea simpla a PSD la adresa ministrului Claudiu Nasui a fost respinsa in plenul de marti al Senatului. Este a doua motiunea initiata de PSD si respinsa din aceasta din aceasta legislatura, dupa cea indreptata impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu