Reactia lui Dan Barna dupa demisia deputatului USR Cornel Zainea: "Sper sa ia in considerare sa revina"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Regret foarte mult decizia neasteptata a colegului Cornel Zainea de a parasi USR. Cornel a muncit mult in actuala legislatura si in ultima campanie electorala cand mai avea nevoie de doar cateva voturi pentru a fi primarul Chiajnei. Am fost alaturi de el in campanie, asa cum i-am fost alaturi pe tot drumul pe care l-am parcurs impreuna in USR. Chiajna merita un primar precum Cornel Zainea. E unul dintre cei mai activi parlamentari pe care i-am avut, de numele sau legandu-se initiative importante ale USR pe zona de mediu si de IT. Am incercat sa il conving si sper sa ia in considerare cat mai curand sa revina. Ii urez succes in continuare si il astept oricand inapoi in casa la constructia careia a contribuit atat de mult. Usa USR ii ramane deschisa", a scris liderul USR, pe Facebook Deputatul Cornel Zainea si-a anuntat demisia din USR si din Parlament, precum si faptul ca in acest moment evalueaza implicatiile unei candidaturi independente la Camera Deputatilor, in Ilfov.Intr-un mesaj postat pe Facebook, el a sustinut ca USR si "se pare" ca si PLUS devin partide in care castiga cine "are control pe filiala"."Am luptat in USR pentru principiile si valorile in care cred. Pentru interzicerea cumulului de functii care creeaza baroni locali. Pentru vot reprezentativ. Pentru transparentizarea cheltuirii sumelor forfetare ale parlamentarilor. Am vorbit sistematic despre meritocratie, despre cum ar trebui sa masuram performanta unui parlamentar. Unele din aceste lupte le-am pierdut. USR si se pare ca si PLUS devin partide in care castiga cine 'are control pe filiala'. Demisionez din USR. Dar si din Parlament", a scris Zainea.