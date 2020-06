Dan Barna: Starea de alerta ar putea fi prelungita acolo unde se justifica, dar la nivel national in momentul de fata, pe datele curente, nu par sa existe temeiuri

Anuntul lui Iohannis

"Pozitia USR este aceea ca decizia privind prelungirea sau nu a starii de alerta depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale solicitari de prelungire a acestei starii de alerta. Din datele pe care le avem pana in acest moment exista posibilitatea de prelungire a acestei stari de alerta in anumite locuri cum exista foarte multe zone in tara, localitati, municipii, zone foarte mari unde prelungirea acesteia nu se justifica, cel putin pe datele pe care le cunoastem.", a declarat Dan Barna.El a precizat ca sanatatea populatiei este prioritatea zero a tarii si nu o chestiune de pozitionare politica.Pozitia mea personala este ca starea de alerta ar putea fi prelungita acolo unde se justifica, dar la nivel national in momentul de fata pe datele curente nu pare sa existe temeiuri, dar asteptam sa vedem care va fi pozitia Guvernului", a transmis liderul USR.Presedintele Klus Iohannis a anuntat marti ca dupa 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fara restaurante si fara locuri de joaca, vor fi posibile evenimente private cu numar limitat de persoane si va fi posibila redeschiderea after-school-urilor si gradinitelor private.Presedintele a declarat ca,data fiind dinamica imbolnavirlor, opinia este ca se impune prelunfgirea starii de alerta, dar cu masuri mai putine decat sunt acum in vigoare, o decizie urmand sa fie luata de Guvern in urma unei analize. Mesajul sau pentru parlamentarii care urmeaza sa avizeze starea de alerta a fost: "Fiti responsabili!".