Dan Barna: USR este un fenomen politic spectaculos. Nimeni, astazi, nu poate sa ne ignore

"Oricum si din orice perspectiva privim, bilantul nostru ca USR este unul evident pozitiv, este un bilant care, pentru cei care urmaresc sociologie politica, este un bilant care da cu plus din orice perspectiva ne-am uita. Poate uneori n-am fost suficient de intransigenti cu adversarii nostri, poate uneori ne-am grabit in unele reactii, alte ori am ezitat, poate si asta ne-a costat la un moment sau altul, poate nici partenerii de dialog nu ni i-am ales de fiecare data in cea mai inteleapta metoda. Dincolo de toate aceste stangacii de crestere, in realitate USR este un fenomen politic spectaculos si este fenomenul politic spectaculos al politicii de astazi. Acesta este o realitate si aproape nimeni nu l-a prevazut, multi vor sa il izoleze, dar nimeni astazi nu ne ignora si nu poate sa ne ignore, nici acum si nici in viitor", a declarat Dana Barna in cadrul Congresului USR.Ela vorbit si despre fuziunea cu PLUS."USR a facut un drum si acum este in fata uni prag in care poate sa devina mai puternic si mai credibil. Acest partid mai mare trebuie sa aiba forta sa schimbe societatea din temeli. Multi dintre voi simtiti toata aceasta constructie pe care o dezvoltam ca pe o miza personala, numai ca cea am facut noi in acesti patru ani trebuie sa fie mult mai mult decat despre noi. In momentul de fata, perspectiva pe care o construieste USR-PLUS in Romania e mai mult decat fiecare dintre noi sau despre oricare dintre noi si de aceea va cer sa aveti indrazneala sa pasim mai departe", a spus Barna.Membrii USR voteaza, sambata, daca sunt de acord ca formatiunea din care fac parte sa fuzioneze cu PLUS.