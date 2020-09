Dan Barna: "USR PLUS se contureaza a fi principala forta politica din Bucuresti"

"Se contureaza ca USR PLUS sa fie principala forta politica din Bucuresti, cea care vine cu un proiect de modernizare a Bucurestiului dar si in tara. Faptul ca am castigat si la Timisoara si victoria impresionanta a lui Nicusor Dan este si o simbolistica pentru infrangerea suferita de genul de politica a ultimilor 30 de ani. Este o victore a bunului simt si al seriozitatii cu care a reusit sa convinga bucurestenii ca proiectul sau e cel prin care se poate reconstrui. Mesajul mai larg este de a avea si la parlamentare o forta politica pentru a aduce acele reforme necesare dezvoltarii tarii.In momentul de fata obiectivul USR PLUS este sa confirme aceste mandate castigate, iar proiectul pentru urmatoarele 3 luni este de a convinge ca o forta USR PLUS este cea mai buna garantie pentru dezvoltarea tarii", a precizat Dan Barna la postul Realitatea TV."Dincolo de succesul lui Nicusor Dan e si succesul unei intelegeri intre USR PLUS si PNL spre deosebire de 2016 cand Nicusor Dan a peirdut a pierdut si din cauza faptului ca votul dreptei a fost impartit. Va amintesc ca si Vlad Voiculescu facut un pas in lateral si a acceptat sa lupte pentru candidatura lui Nicusor. Aproape toti candidatii nostri au castigat venind de la o notorietate foarte scazuta. Un astfel de rezultat e un lucru extraordinar. Uitati-va la rezultatul de la consiliu unde suntem mult in fata altor partide", a declarat si vice-presedintele USR PLUS, Dan Ciolos la Realitatea TV.Nicusor Dan a castigat lupta pentru Bucuresti detasat, dupa cum arata sondajul CURS-Avangarde. 47.2% e procentul pe care l-ar fi obtinut candidatul sustinut de PNl, USR si PLUS. Gabriela Firea , actualul primar, a fost votata de 39%,in timp ce Traian Basescu a strans 8.6%.