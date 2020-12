De ce a renuntat Dan Barna la pretentia pentru sefia Camerei Deputatilor. Analist politic: "Are o problema daca functia nu ajunge la Ludovic Orban"

Analistul politic Adrian Zabava considera ca anuntul lui Barna este unul "tactic", menit sa puna presiune pe viitorii parteneri de guvernare, dar poate fi si o miscare de imagine in interiorul partidului."E posibil sa fie o miscare tactica care vizeaza alt obiectiv. Functia de vicepremier nu reprezinta mare lucru in politica romaneasca, are mai degraba un rol de imagine, de reprezentare.Mi se pare de subliniat faptul ca acest anunt vine public inainte ca negocierile sa se reia. Ea nu schimba mare lucru privind negocierile pentru ca nu cred ca PNL -ul are o problema cu Dan Barna la sefia Camerei Deputatilor, ci are o problema daca sefia nu ajunge la Ludovic Orban . Cred ca pentru Orban e cam acelasi lucru.In USR-PLUS anul acesta se da o lupta pentru putere. Cel mai probabil, spre sfarsitul primaverii va fi un congres in care se va decide noua conducere. In acest context trebuie inteleasa dorinta lui Dan Barna de a avea o functie de prim rang, pentru a putea clama conducerea Aliantei", a afirmat Adrian Zabava pentru Ziare.comCITESTE SI: VIDEO Pe cine propune Dan Barna pentru sefia Camerei Deputatilor: "Eu, Orban si Kelemen Hunor sa fim vicepremieri"