Deputatii au votat pentru infiintarea DNA-ului padurilor: Vom avea procurori si politisti care se vor ocupa doar de asta

Ziare.

com

"Victorie pentru mediu! Camera Deputatilor a votat pentru infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul padurilor). DIIM este un proiect USR si reprezinta o schimbare majora de paradigma in raportarea statului roman la problemele de mediu", afirma Dan Barna, miercuri, intr-o postare pe Facebook.El enumera mai multe motive pentru care acest proiect este important: "pierdem anual un miliard de euro doar de pe urma furturilor din paduri; 25.000 de oameni isi pierd viata in fiecare an urmare a unor afectiuni generate de poluarea aerului; riscam sanctiuni de sute de mii de euro zilnic daca vom continua sa nu facem nimic pentru a curata aerul pe care il respiram"."DNA-ul padurilor va avea la dispozitie procurori specializati, agenti de politie si experti care se vor ocupa exclusiv de combaterea infractiunile impotriva mediului", spune Barna.USR anunta, in 27 aprilie, ca proiectul sau privind infiintarea unui "DNA al padurilor" a fost inclus pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Camerei Deputatilor, la solicitarea presedintelui USR, Dan Barna."Spre deosebire de alte proiecte de lege ajunse la Parlament si, teoretic, motivate de grija pentru padurile Romaniei, initiativa USR, daca va fi adoptata, va reprezenta o schimbare radicala in atitudinea statului fata de acest subiect.Vom avea procurori specializati pe infractiuni de mediu, politisti dedicati acestor teme si specialisti care sa lucreze impreuna cu primele doua categorii astfel incat sa putem scoate Romania de pe lista tarilor unde nu se face nimic pentru mediu", a explicat Dan Barna.