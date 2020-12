Epopeea "Fara penali in functii publice" continua. Cum a fost scoasa din nou din sertar initiativa semnata de un milion de romani

El a explicat, la TVR 1, ca actuala coalitie de guvernare are majoritate in Senat si ca daca ar vota senatorii in termen de 30 de zile ar trebui organizat un referendum, insa nu vor sa faca acest lucru in plina pandemie."In Senat, daca maine am vota-o, in 30 de zile facem referendumul. Dar nu e cazul sa facem referendumul din cauza pandemiei. Suntem responsabili, nu vrem sa scoatem oamenii la referendum acum in pandemie doar din orgoliul ca rezolvam repede acest subiect. Il vom rezolva imediat ce trece pandemia si revenim la o societate care iese cu incredere din casa. Vom organiza referendumul, apare in Constitutie", a spus Dan Barna.Intrebat daca partenerii de la PNL sunt de acord cu acest lucru, Barna a raspuns: "Da, acolo suntem, mai trebuie doar votul la Senat care va fi realizat in momentul in care va permite situatia sanitara"."Fara penali in functii publice" s-a aflat ultima data in dezbatere in luna noiembrie, cand votul initiativei in Senat ar fi dus la organizarea referendumului in acelasi timp cu alegerile parlamentare din decembrie.Pentru ca initiativa nu a putut fi pusa pe ordinea de zi a plenului din Senat la timp pentru organizarea referendumului, parlamentarii USR au lasat initiativa pentru legislatura 2020 - 2024.Dupa mai multe zile de asteptare, initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" a fost introdusa pe ordinea de zi in Senat, miercuri, 11 noiembrie, insa votarea nu a fost posibila, din lipsa de cvorum. Marcel Ciolacu a copiat mesajele USR si, in incercarea de a "spala" imaginea partidului sau, care in ultimii ani a fost intr-un razboi pe fata cu Justitia, defiland in functii-cheie cu personaje cu probleme penale, precum Liviu Dragnea , a sustinut ca pe listele PSD pentru alegerile parlamentare de luna viitoare nu va fi nicio persoana cu probleme penale. De altfel, pentru a mima sustinerea fata de initiativa cetateneasca (initiativa fata de care, in ultimii ani, PSD s-a pozitionat impotriva), in luna august Marcel Ciolacu a inclus proiectul pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, in sedinta extraordinara.Parlamentarii PNL au zis si ei ca sustin initiativa, asa ca legea a trecut in Camera Deputatilor cu 295 de voturi "pentru" si o abtinere, si urma sa merga la Senat, camera decizionala. Si inainte de votul de la Senat, liderii PNL au anuntat ca vor vota initiativa.Daca, in teorie, cele trei mari partide aveau acelasi interes, in practica lucrurile au stat diferit.Marti, 10 noiembrie, a avut loc sedinta Comitetului liderilor unde s-a decis ca plenul de miercuri se va desfasura atat fizic, cat si online.Necesitatea desfasurarii plenului fizic a fost data de numirea secretarilor Biroului Permanent. Conform legislatiei in vigoare, cei doi senatori nu pot fi numiti decat prin votul fizic dat de parlamentari Initiativa "Fara Penali" ar fi urmat sa fie votata online, prin sunarea parlamentarilor care nu erau prezenti in plenul Senatului.Dar PSD s-a razgandit brusc si, in dimineata de miercuri, 11 noiembrie, cu cateva ore inainte de plen, i-a anuntat pe liderii USR si PNL ca toate punctele de pe ordinea de zi vor fi votate fizic. Cum liderii celor doua partide nu au avut timp sa isi adune parlamentarii, daca ajungea la vot initiativa, nu ar fi avut numarul necesar de voturi pentru a trece de Senat.Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a afirmat pentru Ziare.com ca el le-a spus liberalilor sa ramana acasa."Noi am sustinut initiativa sa intre in plen si sa fie discutata. PSD-ul si-a dorit fizic, noi nu am asigurat cvorumul sedintei, din cauza acestui lucru. PNL sustine Fara penali. Doar ca pentru a discuta initiativa era nevoie de prezenta fizica a 91 de senatori. E aproape imposibil de strans. Sunt niste golani mincinosi. Senatorii PNL au aflat azi dimineata ca trebuie sa vina la plen, pentru ca ieri i-am sunat eu si le-am zis ca plenul va fi online", a afirmat Daniel Fenechiu, pentru Ziare.com.Radu Mihail, liderul senatorilor USR, contactat de Ziare.com, a sustinut ca toti senatorii USR erau in cladire, dar nu au vrut sa intre in sala."Singura sansa sa fie votata initiativa Fara penali era prin votul telefonic, dar interesele PNL-ului si ale PSD-ului erau pe alte subiecte. PSD-ul a refuzat sa accepte vot la distanta iar PNL-ul se preocupa mult mai mult de componenta Biroului Permanent. Noi am venit la plen, dar nu am asigurat cvorumul. In Comitetul liderilor PSD are majoritate, asa ca au decis ce au vrut", a sustinut Radu Mihail, pentru Ziare.com. Stefan Radu Oprea , liderul senatorilor PSD, contactat de Ziare.com, a afirmat ca USR si PNL au aratat dispret fata de cetateni."Cei de la USR si de la PNL au boicotat lucrarile plenului. Noi am declarat public ca votam Fara penali, asa cum am facut si la Camera Deputatilor. Noi am demonstrat ca pe listele noastre nu avem nici persoane trimise in judecata. Am inteles mesajul cetatenilor si real, nicio persoana de pe listele partidului nu e penal. USR si PNL au continuat dispretul fata de cetateni.Toate legile trebuiesc dezbatute si votate. Initiativa aceasta nu avea raport. Cutuma spune ca o initiativa care nu are raport nu intra in plen. De data asta s-a putut pune in plen, dar initiativa avea nevoie de o dezbatere, pentru ca ea nu a fost dezbatuta in comisii. Trebuia sa fie o dezbatere corecta, onesta fata de cetateni, pentru ca asa e democratie . Dimineata am stabilit ca plenul este fizic, pentru ca era necesar sa numim secretarii Senatului. Cei de la PNL si de la USR se fac ca nu inteleg. Senatul nu poate functiona fara secretari", a spus Radu Oprea pentru Ziare.com.Biroul permanent al Senatului nu a intrunit luni, 16 noiembrie, cvorum necesar desfasurarii lucrarilor sedintei, pentru a putea convoca un plen al forului legislativ "Fara penali in functii publice" a intrat din nou pe ordinea de zi in sedinta Biroului permanent al Senatului de luni, 16 noiembrie. Insa, USR-PLUS a boicotat sedinta si nu s-a intalnit cvorumul necesar desfasurarii sedintei."Nu putem lasa PSD-ul sa isi bata joc de initiativa. Nu stim exact incotro vor sa duca lucrurile, asa ca nu putem da girul PSD-ului pe acest lucru. Nu putem lasa PSD-ul sa se joace cu data. Daca am avut o sansa istorica de a trece Fara penali in functii publice, sansa aia a trecut. Noi ne-am dorit ca referendumul sa fie votat in acelasi timp cu alegerile parlamentare. Daca astazi sau maine se vota, referendumul s-ar fi organizat in saptamana dupa alegeri si e un risc sanitar pe care nu putem sa ni-l asumam", a declarat liderul senatorilor USR, Radu Mihail, pentru Ziare.com.CITESTE SI: Reactie radicala a profesorului Marian Popescu: a renuntat la functia in Consiliul Europei, in semn de protest fata de numirea lui Cimpeanu la Educatie