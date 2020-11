Florin Roman a solicitat in plen sa se ia act de demisiile parlamentarilor USR si sa se voteze vacantarea mandatelor. Dan Barna: "Vreti sa scoateti USR din Parlament astazi"

"Pentru a reveni la respectarea regulamentului, va solicit sa prezentati plenului demisiile deputatilor anuntate in urma cu o ora, inregistrate astazi, sa-i intrebati daca isi mentin demisia si sa procedati la vacantarea locurilor de deputat. Numai astfel putem duce la capat demersul Partidului National Liberal de abrogare a pensiilor speciale a parlamentarilor. Va solicitam imperativ aplicarea regulamentului", a transmis Roman.In replica, presedintele USR a spus ca demisiile sunt incepand cu data de 18 decembrie."Probabil, domnul Roman, din eroare, ca sa nu spun ignoranta, cum e realitatea, nu a apucat sa citeasca ca aceste demisii sunt incepand cu data de 18 decembrie. Sigur ca putem organiza un plen prin care sa luam act de existenta acestor demisii, sa constatam vacantarea cu data de 18 decembrie, daca vrem sa fim super formalisti. Deci, nu este nicio problema din acest punct de vedere, daca cu data de 18 decembrie grupul parlamentar USR isi pierde calitatea, pentru ca nu vrem pensii speciale si facem si faptele juridice necesare, nu doar declarand de la microfon", a replicat Dan Barna.Florin Roman a insistat ca, daca nu se vacanteaza posturile marti, deputatii USR trebuie sa-si retraga demisiile si sa le depuna in 18 decembrie."Daca ati fi dorit cu adevarat sa duceti la bun sfarsit acest demers, astazi trebuia, conform regulamentului, in prima sedinta de plen, nu peste o saptamana, nu peste doua saptamani, nu peste trei saptamani, nu peste patru saptamani, sa luam act de demisia colegilor nostri, sa fie vacantate acele locuri, pentru ca se incalca un drept constitutional al celorlalti colegi care urmau sa fie validati si care, practic, sunt tinuti pe margine, prin incalcarea Constitutiei. Este foarte clar ca ceea ce s-a intamplat astazi nu este decat un gest teatral. Romanii de acasa trebuie sa stie ca astazi nu dispare nicio pensie speciala pentru parlamentari. Solutia corecta este sa legiferam", a afirmat deputatul PNL.Dan Barna l-a acuzat pe Florin Roman ca doreste scoaterea USR din Parlament in acest moment."Suntem de acord sa avem un plen in care sa constatam demisiile parlamentarilor USR incepand cu data de 18 decembrie. Regulamentul spune ca plenul constata vacantarea si demisia, incepand cu data demisiei. Vreti sa scoateti USR din Parlament astazi. Aceasta este realitatea juridica", a spus Barna.Deputatul PMP Petru Movila a apreciat ca sunt jocuri electorale."Constat ca Parlamentul Romaniei a ajuns un loc in care, in loc sa facem lucrurile serioase, venim doar in campanii electorale cu focuri de artificii. (...) In ceea ce priveste demisiile, cred ca este rusinos ca, atat timp cat 4 ani de zile nu au fost capabili, cei care au avut majoritatea, sa puna pe ordinea de zi abrogarea pensiilor parlamentare, sa vina acum sa-si depuna demisia. Daca iti dai demisia, anunta si public ca nu vei mai candida pentru un alt mandat , daca 4 ani nu ai fost capabil sa solutionezi aceasta problema. De ce mai vii sa candidezi? Este rusinos, sunt jocuri electorale. Pe procedura, demisiile sunt incheiate cand exista o hotarare a Parlamentului prin care se ia act de demisie. Cei care au uzitat de aceste proceduri o fac pentru campanie", a spus Movila.Liderul deputatilor PSD , Alfred Simonis, a declarat ca este un "razboi intre PNL si USR despre care, cum isi incheie mandatele mai repede"."Pana la urma, presedintele PSD, domnul Ciolacu, eu si alti colegi am anuntat aseara ca vom renunta cu una sau doua zile inainte de incheierea mandatelor la mandate pentru a nu beneficia de pensiile speciale. Am vazut ca USR a venit in corpore si au achiesat la acest demers si au anuntat ca demisioneaza. La PNL am vazut doar acuzatii .(...) Pe de alta parte, stimati colegi de la USR, asa e cand esti mai populist ca oricine, pentru ca acest anunt cu data de data 18 era suficient, faptul ca ati depus demisia astazi, e adevarat, ne pune in situatia de a vacanta cu data de 18. Puteti sa raspundeti ce se intampla daca presedintelui, Guvernului le vine mintea la cap si intelege ca alegerile parlamentare trebuie amanate si trebuie sa luptam cu criza sanitara, sa incercam sa dam stimulente pentru economie? Ce face grupul USR demisionar in bloc daca alegerile se amana si se prelungesc mandatele?", a afirmat Alfred Simonis.Dupa schimbul de replici, sedinta Camerei Deputatilor a continuat cu dezbaterea asupra proiectelor de lege de pe ordinea de zi.CITESTE SI: LIVETEXT Circ in Parlament pe tema pensiilor speciale. Parlamentarii isi dau demisia in masa. USR, PNL si PMP au solicitat plen pentru abrogarea legii