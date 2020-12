Liderii USR, PNL si UDMR au reluat negocierile pentru formarea guvernului. Barna, Orban si Hunor, intalnire de urgenta

Marti, copresedintele USR PLUS Dan Barna le-a propus liderilor PNL si UDMR, Ludovic Orban si Kelemen Hunor, pentru deblocarea negocierilor privind coalitia de guvernare, sa ocupe toti trei functii de vicepremieri in viitorul Cabinet, iar pentru sefia Camerei Deputatilor sa candideze Catalin Drula de la USR."Ii propun lui Ludovic Orban si lui Kelemen Hunor sa intram impreuna in acest Guvern ca vicepremieri, dand in felul acesta un exemplu fara precedent de ceea ce inseamna responsabilitate pentru viitorul Romaniei. Un Guvern in care premierul - care va fi acela - va avea ca vicepremieri liderii celor trei partide din coalitie va fi un Guvern care arata serios, va fi un Guvern care va fi credibil si va fi un Guvern care nu va mai avea nevoie de comitete si comisii colaterale pentru luarea unor decizii. Va fi un Guvern prin care le transmitem romanilor ca suntem concentrati pentru ceea ce inseamna pandemie, ca suntem concentrati pe ceea ce inseamna gasirea unor solutii pentru locurile de munca, ca suntem concentrati pe ceea ce inseamna o coalitie stabila, asumata de adevarat de cele trei forte politice, si nu o coalitie de conjunctura sau intamplatoare", a declarat Barna, la Parlament.Ulterior, Orban a afirmat ca, in primele doua zile de negocieri cu USR PLUS si UDMR, s-a convenit sa fie comunicate doar lucrurile asupra carora s-a ajuns la un acord , punctand ca orice propunere sau posibila solutie pentru formarea viitoarei coalitii trebuie adusa pe masa discutiilor."Am convenit in cursul primelor doua zile de negocieri pe care le-am avut cu liderii USR PLUS si UDMR sa comunicam doar impreuna si doar acele lucruri asupra carora am ajuns la un acord. Avand in vedere faptul ca intelegerea noastra comuna a fost sa evitam comunicarile individuale de pozitii care nu au facut obiectul consensului dintre liderii celor trei formatiuni, raman consecvent acordului agreat cu ceilalti parteneri de discutie. Consider ca orice propunere sau posibila solutie menita sa consolideze formarea viitoarei coalitii trebuie adusa pe masa discutiilor si incurajez toti partenerii sa ramana consecventi acordului initial", a spus Orban, intr-o declaratie de presa.CITESTE SI: Reactia UDMR la anuntul facut de Dan Barna privind un guvern cu trei vicepremieri. Cseke Attila: "Aceasta modalitate de a face politica va trebui scoasa din ecuatie" CITESTE SI: Orban, dupa anuntul lui Barna: "Intelegerea noastra comuna a fost sa evitam comunicarile individuale de pozitii"