Noul prefect al Capitalei, Alin-Bogdan Stoica, a depus juramantul

"Este un moment emotionat pentru o parte dintre colegii care au depus astazi juramantul, pentru ca sunt la inceputul activitatii in administratie si este un pas major (...). Le transmit mesajul pe care l-am transmis si acum o saptamana celorlalti prefecti si subprefecti care si-au inceput activitatea: acest Guvern este un Guvern al legalitatii si este un Guvern care-si propune sa aduca in Romania acele reforme atat de asteptate si atat de necesare. Contam pe dumneavoastra, domnule Alin Stoica , pe colegii din teritoriu ca obiectivele si programul de guvernare sa devina realitate printr-o foarte buna reprezentare a Guvernului la nivelul teritoriului, la nivelul judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor din fiecare judet", a spus Dan Barna la ceremonia de la Prefectura Capitalei. Alin Stoica este presedinte al Filialei PLUS Sector 6, de profesie avocat si are experienta atat in ceea ce priveste interpretarea si aplicarea actelor normative, cat si a elaborarii acestora, preciza USR PLUS Bucuresti cand l-a propus pentru aceasta functie.