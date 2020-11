Opt deputati, printre care si Dan Barna, risca sa piarda 1% din indemnizatia lunara din cauza absentelor nemotivate

Pe lista se afla mai multi deputati ai USR printre care si liderul partidului Dan Barna "Supunem Biroului permanent, spre examinare si decizie, situatia privind absentele nemotivate ale unor deputati de la lucrarile parlamentare din lunile august si septembrie 2020 pentru care nu s-a solicitat motivarea. In conformitate cu prevederile art. 29 din Statutul deputatilor si al senatorilor, si ale art. 241 alin. 8 din Regulamentul Camerei Deputatilor, neparticiparea la cel putin o activitate parlamentara desfasurata in cadrul programului de lucru, are drept consecinta retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta a deputatului, cu exceptia absentelor motivate de drept sau la cerere, in conditiile legale si regulamentare. Potrivit art. 240 din Regulamentul Camerei Deputatilor, retinerile din indemnizatia lunara se aproba de Biroul permanent", precizeaza nota inaintata de secretarul Biroului permanent al Camerei, deputatul PSD Cei opt pentru care este propusa aceasta masura sunt: Dan Barna - viceliderul grupului deputatilor USR, Tudor Benga - deputat USR, Corneliu Bichinet - deputat PMP, Iulian Bulai - viceliderul grupului deputatilor USR, Cosette Chichirau - viceliderul grupului deputatilor USR, Ion Stelian - viceliderul grupului deputatilor USR, Luminita-Maria Jivan - deputat neafiliat, Ionut Mosteanu - deputat USR.