Florina Presadă: "Mă uit la Florin Cîțu și parcă îl văd pe Dan Barna. Același stil de a minți"

Pe de o parte fostul senator USR critică slaba campanie de vaccinare și afirmația premierului Cîțu cum că asocierea dintre USR PLUS și AUR ar avea efecte negative asupra vaccinării, iar pe de altă parte Presadă reclamă afirmațiile lui Barna privind democrația și meritocrația internă din USR PLUS.„Mă uit la Florin Cîțu și parcă îl văd pe Dan Barna: același stil de a minți.Printre altele, Florin Cîțu zice că asocierea USRPLUS cu AUR are efecte negative asupra campaniei de vaccinare. Care campanie?? Asta e fix ca atunci când Dan Barna vorbește despre democrație sau meritocrație la USRPLUS. Care democrație?! Ce meritocrație?”, afirmă Presadă pe Facebook Florentina Presadă a fost senator USR în legislația 2016 - 2020, pusă ulterior pe linie moartă de către tabăra Barna din USR PLUS București la alegerile locale parlamentare de anul trecut.